Acompañado de su numerosa familia, incluidos su nieto el reconocido chef nacional Giacomo Bochio, fue distinguido ayer el médico Manuel Viacava Menéndez como Padre Tacneño 2026.

La ceremonia fue realizada ayer a las 11 horas en el salón consistorial de la Municipalidad Provincial de Tacna. El galeno de 95 años destacó el esfuerzo constante y la vocación de servicio que fueron pilares fundamentales en su vida.

Clave en la formación de generaciones

En la ceremonia también se otorgó un presente al padre de la Región Policial de Tacna Guido Gustavo Luque Ramos, por su dedicación y ejemplo de vida.

El regidor Renato Arias Vascones tuvo a su cargo el discurso de orden en el cual destacó que es importante reconocer el sacrificio y el amor con que los padres forman a las nuevas generaciones.

La ceremonia se realizó en la Municipalidad Provincial de Tacna. (Foto: Difusión)

“Él me enseñó a hacer las cosas bien”

Muy contento estuvo el chef Giacomo Bocchio quién contó que a sus 17 años escribió un poema dedicado a su ‘nono’ titulado “Hombre dulce”.

“Mi padre era un gran hombre, pero trabajaba mucho y yo pasaba mucho tiempo con mi abuelo, en los veranos recuerdo en la playa, él me enseñó a cazar, a pescar, a hacer cosas de hombre, hasta a manejar desde muy chico, aprendí a manejar acá en Tacna”, rememoró.

El Hijo Predilecto de Tacna también relató que su abuelo le inculcó la vocación de servicio. “Me enseñó el amor por la familia, el amor por Tacna, el hacer las cosas bien con excelencia, eso lo he visto desde muy chico. Algo que me gustó siempre era que cuando caminaba con él nadie le decía ‘Hola Manuel’, todos le decían ‘Hola Manuelito’ pude ver lo querido que era en su ciudad”, expresó la reconocida figura de televisión.