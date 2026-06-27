En el primer trimestre de 2026, sin considerar a Lima, el aeropuerto de Tacna fue el décimo segundo terminal aéreo que más pasajeros movilizó a nivel nacional, con 142,909 movilizaciones, un crecimiento del 21.8% respecto al mismo periodo de 2025, según información de Corpac consignada por ComexPerú.

Solo en marzo, en la región se movilizaron 50,490 pasajeros por vía aérea, un avance del 8.9% frente al mismo mes de hace un año.

El ranking de los aeropuertos regionales con mayor movilización de pasajeros en el primer trimestre fue liderado por Cusco, con 1 millón (930,327) de personas. Este fue seguido por los terminales de Arequipa, con 512,530; Piura, con 333,736; San Martín, con 321,707; y Loreto, con 294,005.

Resultados nacionales

Entre enero y marzo, los aeropuertos del Perú movilizaron a 11.1 millones de pasajeros, un crecimiento del 3.7% respecto al mismo periodo de 2025, según información de Corpac consignada por ComexPerú.

Del total trimestral, 7 millones (6,952,803) de pasajeros, equivalente al 62.7%, se movilizaron a través del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, lo que representó un avance interanual del 4.1%, de acuerdo con la data oficial.

En detalle, el 54% de las movilizaciones por el Aeropuerto Jorge Chávez (3.8 millones) correspondieron a llegadas y salidas en vuelos nacionales; mientras que, el 46% (3.2 millones), fueron en vuelos internacionales.