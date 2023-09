El alcalde distrital de Ciudad Nueva Walter Cardoza Chura viajó la semana pasada hasta el Centro Poblado Villa Chipana, ubicada en el distrito de Pilcuyo, provincia de El Collao, región Puno, para participar de las actividades centrales por su 53 aniversario de creación política. La autoridad edil estaba acompañada por cinco de los siete regidores de la comuna distrital y una comitiva de trabajadores, principalmente de Imagen Institucional.

Regidores lo acompañaron el viaje

El viaje respondería a una invitación especial de los pobladores de esa zona. Así se hace constar en la página de la red social Facebook de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva donde se informa “el pasado (viernes) 15 de setiembre el C.P. Villa Chipana conmemoró su 53 aniversario de creación política. El alcalde Cardoza Chura estuvo acompañado de los regidores Amelia Ccori Condori, Oscar Cervantes Apaza, Geovanna Miranda Mendoza, Marino Galarza Humpire y José Manuel Mija Rivera quiénes desearon los parabienes a la comunidad”.

No viajaron los regidores Marianella Romero Quispe ni Gregorio Castillo Apaza.

Según las imágenes que se publican en el Facebook del municipio de Ciudad Nueva, la autoridad edil, que sería oriundo de esa localidad, tuvo a su cargo el izamiento del pabellón nacional.

Alcalde Cardoza llevó presentes a Villa Chipana

El alcalde de Ciudad Nueva llegó a la ceremonia llevando presentes, entre ellos un toro. “Este (torete) ojalá sea grande y reproducido, que lo he comprado con mi propio peculio”, dijo ante los presentes.

“Quiero agradecer a mis hermanos de (centro poblado) Villa Chipana, de que este va hacer el nuevo distrito, este tiene que ser el nuevo distrito, yo soy alcalde de Ciudad Nueva, en Tacna, donde el 90% son de estas tierras de Pilcuyo. Me siento muy orgullo y contento, algunos me han saludado, vecino, ahí estoy trabajando día y noche, me he esforzado también y tengo que dar la talla que soy también, el zapato también que tengo que dar”, dijo ante la risa y los aplausos de los presentes.

“Hermanos protejan esta tierra bendita, esta tierra bendita que me vio nacer y de comer, y ahora como autoridad nunca me voy a olvidar, eso me llevo en mi chiuman y he traído un presente, presentes, de mi propio peculio porque quiero a esta tierra y ustedes son bienvenidos al distrito de Ciudad Nueva en la Tacna”. “Tres rrás por el centro poblado Villa Chipana, írra, írra, írra... hasta el gallo me ha salido, gracias”, y concluyó su participación.

Viaje a otra jurisdicción si está permitido

Sobre este viaje del alcalde, regidores y personal del municipio de Ciudad Nueva, el abogado especialista en temas municipales, Néstor Pari Gonzáles, declaró a diario Correo que si la invitación fue formal no habría ningún problema en el viaje de la autoridad edil y su comitiva. “Si hay una invitación protocolar de por medio pueden viajar a esa localidad (centro poblado Villa Chipana), así se ubique fuera de la provincia o la región, no hay ninguna limitación si está dentro del territorio peruano”, indicó.

El municipio no se queda sin alcalde, automáticamente asume el regidor que sigue en la lista y no ha viajado como parte de la comitiva. En Ciudad Nueva son siete regidores, y según conozco solo han viajado cinco, es decir el viernes 15 de setiembre el que seguía en la lista de regidores asumió el cargo de alcalde, y para ello no se necesitaba de una sesión o resolución, es automático, precisó.

Comitiva debe rendir cuentas de comisión

Sin embargo, el letrado aclaró que si es un viaje oficial se tiene que rendir cuentas, informar a tesorería los gastos que se han realizado para cumplir con la invitación especial. Esos gastos corren a cuenta del municipio, no creo que haya sido con dinero propio, se tiene que rendir cuentas, el alcalde y todos los que han viajado a nombre de la municipalidad.

Sobre la entrega de presentes por el alcalde Walter Cardoza Chura, entre ellos un toro, refirió que debe ser a título personal.