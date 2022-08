“La ciclovía ha sido un proyecto piloto, un experimento, que tiene un período de dos años, en todas las ciudades casi no están usando, seamos reales, no están usando los hermanos ciclistas, no están usando esta vía”, subrayó el alcalde provincial de Tacna Julio Medina Castro acerca del estado del proyecto de ciclovía ejecutado en la ciudad.

La autoridad precisó que el proyecto no ha funcionado no solo en Tacna, sino también en varias partes del país como Arequipa, Moquegua, Puno e incluso en Lima, donde apenas se trasladan pequeños grupos a manera de paseo o deporte, pero no como una necesidad de ciudadanos que requieran desplazarse para ir a trabajar o estudiar.

Hubo problemas desde el inicio

Recordó que hubo problemas desde el inicio porque parte de la población las rechazaba ya que las calles se han convertido en lugares de estacionamiento de entidades financieras y centros comerciales. “Ha habido todo un desorden y ojalá que de aquí a dos años se diseñe mejor, se perfeccione y se corrija, porque en todo el país se ha presentado este problema”, apuntó.

Acerca de los responsabilidad de la MPT se limitó a responder qué es un proyecto experimental y qué en algunos distritos se implementó mejor porque tenían calles más amplias y que todo el diseño estuvo a cargo de técnicos especializados y experimentadas.

Parte de la culpa es de exautoridades

“Es que las gestiones anteriores han hecho crecer nuestra querida Tacna, nuestra ciudad de Tacna, en forma desordenada, calles angostas, avenidas angostas, etcétera, y eso tiene estás consecuencias; cuándo hay inundaciones, cuando hay huaicos, totalmente se llena el mercado Grau, los terminales terrestres, lo que es la junta vecinal Justo Arias y Aragüez”, se quejó la autoridad.

Apunto que si las calles fueran mejor diseñadas se hubiera podido elaborar un mejor proyecto de ciclovías por lo tanto no es culpa solo de su gestión sino también de anteriores autoridades.