El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) del Perú informó a través del aviso meteorológico 374 la alerta de llovizna en la costa de Tacna y Moquegua entre este domingo 20 al martes 22 de septiembre.

Asimismo se registra el descenso de la temperatura diurna así como la presencia de niebla y/o neblina. La intensidad del fenómeno será de fuerte afectando los distritos de Pacocha, El Algarrobal e Ilo en la provincia portuaria; y Sama, Ite, Locumba y todos los ubicados en la ciudad de Tacna.

Peligro para conductores

Se recomienda a los conductores manejar con precaución debido a la reducción de la visibilidad a causa de la neblina principalmente en horas de la noche y madrugada, se prevé condiciones de cielo cubierto a nublado durante gran parte del día en la costa litoral.

En la costa interior se espera nubosidad dominante durante la mañana y la tarde con presencia de brillo solar y nubes dispersas hacia el mediodía.