Ante la Contraloría General de la República en Tacna se presentó una denuncia de nueve contrataciones irregulares de trabajadores en la Dirección Regional de la Producción de Tacna, que presuntamente no cumplen el perfil para la función que van a realizar.

La denuncia fue ingresada el pasado 19 de setiembre. Se precisa por ejemplo que para la plaza de “Técnico en la evaluación industrial I” se contrató a la bachiller en derecho E.A.M. También figura que para el cargo de especialista en control de calidad de alimentos y operaciones de pesquería en lugar de un ingeniero pesquero, ingeniero ambiental, biólogo o de otra carrera afin, se otorgó el puesto a un cocinero / administrador.

Bachiller en obstetricia

Asimismo para la plaza de personal encargado de elaborar y hacer seguimiento de los documentos se contrató a la bachiller en obstetricia L.C.C, en lugar de a un administrador, contador o de una carrera afin, y se le hizo firmar documentos de supervisión en temas medioambientales.

En el resto de casos también se denuncia que los profesionales no se encontraban colegiados ni habilitados y se acusa directamente como involucrada a la directora del Produce. Las nueve denuncias ya se encuentran en la Contraloría para su evaluación.