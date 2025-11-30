La bodega tacneña Torres Robledo, Luis Ramón con su marca El Marqués Cariñoso se alzó con dos medallas de Oro en el XXVI Concurso Nacional del Pisco 2025 que organizó el Ministerio de la Producción (Produce) y la Comisión Nacional del Pisco (Conapisco).

Suman nuevos reconocimientos

La empresa tacneña logró los reconocimientos en las categorías Pisco Puro Negra Criolla y Pisco Mosto Verde no Aromático. En el primero alcanzó un puntaje de 90.60 y en el segundo 90.20.

Otras bodegas tacneñas que también se alzaron con medallas de Oro fueron Bodega Tacna S.A.C. con su marca Cerro Blanco al obtener 89.40 puntos en la variedad Pisco Puro Arbilla. La misma empresa y marca logró un puntaje de 90.20 y logró medalla de Oro en Pisco Mosto Verde no Aromático.

Destacan en concurso nacional

Vitivinícola Vinos Don Miguel E.I.R.L. con su marca Sobraya logró medalla de Oro con un puntaje de 89.60 en la variedad Pisco Puro Italia.

Agroindustria Santa Elena S.R.L. con su marca Santa Elena también logró dos medallas de Oro en las categorías Pisco Puro Negra Criolla y Pisco Mosto Verde no Aromático. En ambos con un puntaje de 90.80.

Moquegua logra Gran Medalla de Oro

Mientras que la bodega Antonio Biondi e Hijos S.A.C. con su marca Biondi se alzó con dos Gran Medalla de Oro (en Pisco Puro Moscatel y Pisco Mosto Verde Aromático) y cinco medallas de Oro.

Agroindustrias Campano S.R.L. con su marca Campano obtuvo medalla de Oro con un puntaje de 91.40 en Pisco Puro Moscatel.

Y la bodega Atencio Tapia E.I.R.L. con su marca Atencio logró medalla de Oro con un puntaje de 90.20 en Pisco Puro Negra Criolla.

Premiación en Palacio de Gobierno

La ceremonia de reconocimiento a los ganadores del XXVI Concurso Nacional del Pisco 2025 se realizó el pasado viernes 28 de noviembre en Palacio de Gobierno. El importante acto estuvo presidido por el Presidente de la República José Jerí Oré y el ministro de la Producción César Quispe Luján.

El presidente José Jerí Oré destacó el esfuerzo de los productores pisqueros y su participación en este certamen que regresa luego de seis años.

En el concurso participaron más de 100 empresas de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, regiones con autorización de uso de la denominación de origen, cuyos destilados fueron evaluados en 12 categorías mediante un riguroso proceso técnico bajo estándares del reglamento del Concurso Nacional y de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV).

Seis marcas con gran medallas de oro

Seis marcas alcanzaron la medalla Gran Oro, máxima distinción del concurso: Campo del Encanto de Ica (Quebranta), Biondi de Moquegua y Toro Muerto de Arequipa (Moscatel), Pisco Cepas de Loro de Arequipa y Cepa Inka de Lima (Acholado de Puros), Viejo Tonel de Ica (Mosto Verde Acholado) y Biondi de Moquegua (Mosto Verde Aromático).

Se distinguió también 50 medallas de Oro a las empresas productoras ganadoras en 12 categorías.