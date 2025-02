Mary Yesenia La Rosa Hernández, tacneña de corazón, se consagró campeona en la categoría master en el 65º Concurso Nacional de Marineña Norteña y 15º evento en su versión mundial, organizado por el Club Libertad y el Gobierno Regional del Callao, del 27 de enero al 2 de febrero. Este logro llena de orgullo e inspiración a todos sus seres queridos y quienes siguen sus pasos en esta expresión de identidad cultural peruana.

¿Cómo ha tomado este triunfo o ya se lo esperaba?

No, en realidad es un sueño hecho realidad, ha sido una preparación ardua, más o menos de dos años para ir viendo el tema físico, buscar la pareja, buscar los profesores que te pueden entrenar, en mi caso por ejemplo yo he tenido que viajar de Tacna a la ciudad de Lima para poder prepararme todo el mes de enero.

¿Cuántas personas participan en su categoría y de qué ciudades?

En mi categoría han sido cerca de 200 parejas si no me equivoco y es a nivel mundial, han habido parejas de otros continentes que han llegado a participar en diferentes categorías por su puesto.

¿Ha sido sencilla su preparación o ha tenido que combinarlo con su hogar y el trabajo?

La preparación como en toda disciplina artística ha sido difícil, intensa y he tenido que repartir mi tiempo entre todas las actividades cotidianas, por ejemplo con las clases que dicto.

¿Por qué lo hace? ¿por qué invertir tiempo, esfuerzo y recursos? ¿Hasta cuándo tiene planeado seguir haciéndolo?

Porque me gusta, es mi pasión, es mi forma de sentirme bien, no puedo dejar de bailar, bailo desde la edad de tres años. Claro que sí, si Dios me sigue dando vida claro que sí, bailaré hasta que el cuerpo también me lo permita.

Muchos adultos no quieren que sus hijos practiquen baile porque creen que les va a distraer de los estudios.

No para nada, el arte de la marinera es muy interesante porque ayuda mucho en el tema de concentración, de coordinación, permite desarrollar mucho la tolerancia, la disciplina, es muy importante porque te va a ayudar a perseverar siempre, muchas veces nosotros podemos caer y esto te ayuda a levantarte, a formar un carácter y la marinera mucho más porque es nuestro baile nacional, te va ayudar en todo, en postura, en ritmo, es muy bonita en realidad.

¿Cree que debería promoverse más en las escuelas y en las instituciones públicas?

Claro que sí, sería mucho más beneficioso para toda la comunidad aprender nuestro arte y obviamente tener también el apoyo de nuestras autoridades, que hagan de repente talleres no solamente en el verano, sino también durante el año escolar, deberían tener proyectos para difundir este baile no solamente la marinera sino al baile en general, pero si es la marinera mucho mejor.

Mary Yesenia La Rosa Hernández es trujillana de nacimiento, pero tacneña de corazón. Formada como Guía Montessori, dicta también clases de marinera en la academia de Jaime Urbinas los lunes, miércoles y viernes por las tardes, en la escuela de José Álvarez “Alma Tacneña” a partir de las 19 h y en su local frente al jardín Hans Bruning los martes, jueves y sábados todo el día.

Nada la detiene. A sus 50 años ha conseguido ponerse en el podio más alto de la categoría master de la marinera nacional. Tres profesores participaron en su preparación para este concurso, Chino Terrones, Rocío Abanto y Leonel Pimentel. El evento culminó el 2 de febrero en el Polideportivo del Callao, Lima.