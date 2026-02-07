En el local de Sindicato de Choferes de Tacna se presentó el candidato a la presidencia de la República Wolfgang Grozo Costa, representante del partido Integridad Democrática.

Manifestó que pretende marcar un hito en la historia de la política nacional ya que llega con la mano limpias y no representa ni a la derecha ni a la izquierda sino a un sector que ya está cansado de la corrupción.

Hito en la política peruana

“Si tener experiencia política es ser como los presidentes que nos han precedido yo prefiero ser novato, aquí lo que debe prevalecer es la decencia, la capacidad y la experiencia”, indicó el aspirante presidencial.

Subrayó que en Integridad Democrática tienen propuestas claras como que si un funcionario es descubierto cometiendo un acto de corrupción, lo cual es traición a la patria, debe ser condenado a cadena perpetua y nada de cárceles doradas. “Si hay corrupción es porque hay impunidad, porque no pasa nada. Tenemos un presidente que en sus horas de trabajo se va a comprar caramelo, no ha visto la cara de tontos o qué”, reclamó el presidenciable.

Congresistas apañan a José Jerí

Cuestiono también el papel que han jugado los representantes del Congreso de la República al mantener al presidente José Jerí señalando que se debe priorizar la estabilidad del país.

Respecto al penal de Challapalca respondió que la población de Tacna se ha pronunciado contundentemente rechazando el traslado de reos de alta peligrosidad y que el Ejecutivo tiene que hacer caso a esta exigencia. Durante su visita en Tacna el candidato presidencial participó en reuniones con sus partidarios, mesas de trabajo con su equipo técnico y visitas a diferentes medios de comunicación.