Para las elecciones regionales catorce candidatos aspiran ser el próximo gobernador regional de Tacna tras conseguir la inscripción de sus listas ante el Jurado Electoral Especial de Tacna para participar en los comicios del 4 de octubre.

Entre los candidatos postulan dos mujeres para el cargo de la gobernación regional de Tacna, por el Partido de Buen Gobierno participa Bábara Cuadros Quihue y por la organización política Todos con el Pueblo lo hace Marisol Herrera Huayhua.

Lista de candidatos al GORE

Por el partido Alianza Para el Progreso postula Mario Ruiz Rubio, exalcalde distrital de Gregorio Albarracín, quien en el proceso anterior quedó segundo, por Ahora Nación participa Walter Anchapuri Zapata, por la Alianza Electoral Venceremos lo hace Antonio Sotelo Calderón.

Postula por el Movimiento Independiente Regional Fuerza Tacna Stephen Ugarte Dávila, exprefecto regional de Tacna, por Progresemos participa por tercera vez Dayan Jiménez Salas, por País Para Todos está Francisco Ramos Flores, ex decano del Colegio de Ingenieros de Tacna, por el Partido Cívico Obras candidatea Marco Huacollo Álvarez.

Por Podemos Perú postula Wilfredo Flores Cachicatari, por Perú Moderno Jaime Bautista Aquino, exconsejero regional de Tacna, por el Partido Demócrata Unido Perú candidatea Fidel Carita Monroy, exalcalde provincial de Tacna, por el Movimiento Regional Unidos por Tacna Félix Quispe Mamani.

El partido Renovación Popular postula el empresario y exdirigente deportivo Fernando Martorell Sobero quien intenta llegar al GORE Tacna por sexta vez.

JEE los declara improcedentes

El JEE Tacna declaró improcedente las listas al consejo regional de Unidos por Tacna, Todos por el Pueblo y Obras, otros 12 de Renovación Popular, 10 de Ahora Nación, 4 de Venceremos, 3 de Perú Moderno y Progresemos.

Postulan dos mujeres y 12 varones, en tres listas quedaron fuera candidatos al consejo regional por el Jurado Electoral Especial de Tacna. Quedaron fuera las listas de Frente de la Esperanza 2021, Fuerza Ciudadana, Primero la Gente y Pueblo Consciente.