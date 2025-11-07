El Centro Cultural Líber Forti de Tacna presenta la exposición “Especímenes”, muestra individual del artista Willy Larico, que será inaugurada este sábado 8 de noviembre a las 19:30 horas en las instalaciones de dicha organización cultural en la calle Callao 237, Tacna, con ingreso libre.

La exposición reúne más de 40 caricaturas y 20 bocetos en los que el artista combina humor, observación y técnica. Larico inició su trayectoria artística en el retrato en vivo y por encargo, etapa que marcó su acercamiento a la caricatura, disciplina en la que encontró una manera más directa y expresiva de representar la realidad.

Trabajos abordan variados temas

Sus trabajos abordan temas de la actualidad política, el deporte y el arte, siempre desde una mirada personal y reflexiva. Su propuesta no es ajena a la denuncia o a la crítica directa. Larico reivindica el valor del trazo manual en tiempos dominados por la imagen digital. La muestra propone al público una experiencia abierta al diálogo y la reflexión. Las caricaturas, con su mezcla de ironía y humanidad, invitan a los visitantes a establecer una lectura propia sobre la realidad contemporánea.

“Especímenes” estará disponible hasta el jueves 27 de noviembre en el Centro Cultural Líber Forti. La inauguración contará con la presencia del músico Crisipo Kokoro quien sumergirá al público en una propuesta instrumental que combina lo acústico con lo digital, creando paisajes sonoros que acompañarán la experiencia visual.