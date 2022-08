“No sé por qué te metiste a ese hueco, voy a averiguarlo. Tú no eras malo, te me adelantaste, me dejaste dos hermosas hijas y el proyecto trunco de tener nuestra casita. Ya lloré mucho desde que me enteré de tu partida y aquí estoy para despedirte... Cuida a nuestros bebés desde el cielo y no quiero que llores...”, fueron las sentidas palabras de Delia Tarqui Condori, viuda del obrero Luis Arturo Sucso Siles (27) que murió el jueves 18 en la obra del Centro de Convenciones Jorge Basadre Grohmann.

MIRA ESTO | Tacna: Obrero muere sepultado en obra del Gobierno Regional de Tacna

La dolorosa despedida de la esposa del constructor realizada pasado las 14 h de este sábado en el cementerio municipal de Pocollay hizo que las decenas de acompañantes del cortejo fúnebre no puedan contener el llanto mezclado de tristeza e impotencia, ya que varios compañeros creen que Luis Arturo fue empujado a la muerte, ya que sostienen que fue encomendado a realizar un trabajo peligroso y sin las condiciones de seguridad, por lo que pidieron a las autoridades investiguen a fondo.

Velado en asociación 4 de Diciembre

Los restos de Luis Arturo Sucso Siles fueron velados en el local comunal de la asociación 4 de Diciembre desde la tarde del viernes hasta el mediodía de ayer, ya que en ese asentamiento obtuvo un lote hace unos años y vivía con Delia y sus hijas. “Con la mujer se había unido ante la ley y Dios hace dos meses y siete días”, refirió ayer un familiar en el entierro.

A las 13 h de ayer el ataúd con el trabajador fallecido fue trasladado a la obra del centro de convenciones que está a cargo de la empresa Consorcio Adu, donde unos compañeros de trabajo resaltaron su entrega, y finalmente el cortejo fúnebre partió a Pocollay.

Luego del velatorio el ataúd fue llevado a la obra donde Luis Sucso perdió la vida. (Foto: Difusión)

Incidente con representantes de la empresa

En la puerta del camposanto se produjo un incidente cuando amigos y compañeros notaron la presencia de representantes de la empresa en que laboraba Luis Arturo, por lo que el ingeniero Edwin Sánchez, residente de la obra del centro de convenciones, se dirigió a los presentes indicando que no dejarán desamparados a la viuda e hijas del obrero fallecido.

TE PUEDE INTERESAR | Tacna: Construcción Civil paralizará todas las obras por muerte de trabajador

“... Un resarcimiento económico no volverá a la vida, pero si vamos a apoyar a la esposa y a las bebés, que pase este acto (exequias) y el lunes nos sentaremos a conversar. Arturo tiene su póliza de seguro y la empresa también va a realizar un resarcimiento económico... Como lo dije ayer,(dirigiéndose a Delia Tarqui), yo también tengo mis hijas y te pido ser padrino de tus dos hijitas. Agradezco a todos los familiares y amigos por acompañar...”, sostuvo.

Accidente fatal en obra del GRT

Previo al entierro, un dirigente de los constructores en el cono sur dijo que a Luis Arturo sus colegas le decían de cariño “Inocente” porque no solía reclamar o negarse a cumplir el trabajo que le encomendaban; una compañera de promoción 2004 del colegio Manuel A. Odría dijo que a Sucso le decían “Pinky” porque era amistoso y bromista, mientras Lourdes Sucso en su cuenta en la red social escribió que a su hermano llamaban “Peko”.

Como se informó, tras el accidente laboral del jueves 18, el área de Fiscalización de la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT) paralizó la obra por 30 días, además representantes del Ministerio de Trabajo, Sunafil (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral) y Gobierno Regional de Tacna pactaron una reunión para el martes 23.