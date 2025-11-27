Con una inversión de 608 millones de soles, se colocó la primera piedra de la obra de construcción de la doble vía de Tacna a Boca del Río, momento calificado como histórico por las autoridades de Gobierno Regional de Tacna y de Provías Nacional.

La ceremonia se desarrolló en el sector conocido como la curva de El Chasqui, a inmediaciones de la carretera Costanera Sur. El responsable de obras de Provías Nacional, Daniel Enríquez Hidalgo, mencionó que están sumamente comprometidos para ejecutar la obra en los plazos previstos.

Retorno de inversión

El representante legal del Consorcio Vial Sama, Carlos Apestegui Márquez, reafirmó el compromiso de su representada de que toda la ejecución marche como debe de ser y con el más alto nivel de calidad para garantizar la entrega óptima del proyecto.

A su turno el gobernador regional de Tacna Luis Torres Robledo resaltó que el 60% del presupuesto destinado a dicha obra debe quedarse en Tacna a través del alquiler de maquinaria, contratación de personal y servicios de proveedores locales. “Hablamos con la empresa y le dijimos que de esos 700 millones por lo menos el 60 a 70% debe quedarse aquí en Tacna, que la empresa se dedique a construir y alquile las máquinas, hagamos un anuncio para que las empresas de Tacna y la región pueden participar y la plata se vayaquedando acá”, resaltó la autoridad.

Trabajos se iniciarán en el centro poblado Boca del Río. (Foto: Adrian Apaza)

Detalles de la nueva vía

Personal de la unidad formuladora del Gobierno Regional expuso que la nueva vía iniciará en la avenidas Litoral y Tarapacá, formando el nuevo óvalo Tacna. Continuará con un doble carril hasta Zofratacna donde habrá otro óvalo. Luego en Magollo se erigirá un tercer óvalo. Habrá puentes peatonales en el Bosque Municipal y en el asentamiento humano 5 y 6 de La Yarada. Tendrá pasos a desnivel en la asociación 28 de Agosto y El Chasqui. Finalmente habrá un óvalo frente a Boca del Río para que los autos ingresen hacia el balneario por la avenida Grau.

El gerente general del GRT Jaime Carpio confirmó que el lunes Provías transfirió a Consorcio Vial Sama el adelanto de 10% de inicio y 20% de materiales para garantizar el arranque de la obra.

Pobladores se tomaron fotografías con representantes de contratista. (Foto: Adrian Apaza)

Iniciará en Boca del Río

“La empresa nos ha comunicado que los trabajos van a iniciarse desde Boca del Río de modo tal que están ubicando una vivienda para su staff, van a empezar los primeros replanteos, están revisando o ratificando la ubicación de las canteras porque en 30 días tienen que hacer el informe de consistencia para que supervisión les dé el OK y pueden iniciar los trabajos”, declaró.

Recordó que el terreno ha sido entregado por Provias el martes por lo que desde ayer está corriendo el plazo de los 720 días para culminar la obra. Por su parte el alcalde de Boca del Río Juan Mamani Huayna señaló que se mantendrán vigilantes para que concluya en los 720 días previstos. Al final de la actividad se presentó un número de marinera y se tomaron fotografías para el recuerdo.