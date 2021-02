Cerca de 300 comerciantes de ropa y calzado de segundo uso salieron a protestar contra las medidas del gobierno del presidente Francisco Sagasti y exigieron se levante el estado de emergencia extrema en la provincia de Tacna al considerar que afecta la economía de la población.

Si bien se comprometieron en no salir a las calles a trabajar hasta el 28 de febrero, pidieron al gobierno les de alternativas ya que no cuentan con seguro, menos un ingreso fijo, además no fueron incluidos en los bonos del gobierno y consideran que no ayuda a su economía, comentó el presidente de los comerciantes, Mario Alanoca Blanco.

Sin trabajo dos semanas

Indicó que son afectados cinco mil comerciantes que trabajan en ferias itinerantes en los distritos Alto de la Alianza, Ciudad Nueva y Coronel Gregorio Albarracín durante seis días a la semana, dijo que son conscientes de los riegos de la pandemia y por ello implementar protocolos de bioseguridad e incluso turnarse para salir a trabajar para así evitar las aglomeraciones.

“Algunos tienen préstamos bancarios que pagar, familias que alimentar, deudas contraídas y estas dos semanas no vamos a tener ingresos para llevar a nuestros hogares, el gobierno debe ser más flexible y darnos alternativas, los bonos dados anteriormente solo llegaron a un 10% y el monto no alcanza”, expresó el dirigente.

Esperan que luego del 28 de febrero los dejen trabajar en las calles, por ello acudieron a la Municipalidad Provincial de Tacna y el Gobierno Regional de Tacna para que intercedan ante el gobierno central y no se amplié el plazo de la emergencia extrema en la provincia de Tacna. Los comerciantes se concentraron primero en en Centro Cívico para realizar un plantón y luego marchar hasta la sede de la comuna provincial y la presidencia del GRT, la movilización se realizó pese a estar prohibida por la emergencia sanitaria sin haber un control policial o militar.

El lunes 15 de febrero se realizó una protesta por los comerciales de las once galerías de la avenida Bolognesi que también pidieron a las autoridades de la ciudad que no se amplié la cuarentena extrema en Tacna y se planteen alternativas para que puedan trabajar en sus locales formales sino tendrían que salir a las calles a trabajar.