Al cierre de la legislatura el Congreso de la República aprobó el Proyecto de Ley 10791 que crea la Universidad Nacional Intercultural de Tacna - Unitac, informó ayer el congresista Isaac Mita Alanoca. “Esta ya no es una ley declarativa, es una ley para que se pueda otorgar un presupuesto y construir su infraestructura una vez que se cumplan todos los requisitos, ya es una realidad”, aseguró el legislador.

Precisó que la Municipalidad Distrital de Pocollay se encuentra en proceso de saneamiento de un terreno ubicado cerca al Parque de Perú donde se construiría su campus. Indicó que existe una comisión impulsora la cual es presidida por el doctor Oscar Mamani e integrada además por el alcalde de Pocollay Hugo García Mamani.

Escasa oferta educativa

Sustentó que en el 2025 postularon a la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 14,218 jóvenes de los cuales ingresaron 1,788, quedando fuera 2,430 postulantes.

En ese sentido enfatizó que son más de 12,000 los jóvenes que quedan excluidos de una formación profesional debido a que no se cuenta con la oferta académica necesaria en la región.

Apuntó que este nuevo centro de estudios estará orientado a la educación superior, la investigación científica y el desarrollo regional con un enfoque intercultural en concordancia con la Constitución Política del Perú y la Ley Universitaria.