El consejero regional Juan Ramos Arocutipa negó que esté cogobernando el Gobierno Regional de Tacna al lado de la gobernadora encargada Liliana Velazco Cornejo, tal como acusó el consejero Miguel Sierra basado en que muchos de los funcionarios designados ahora en el GRT han trabajado en la Municipalidad Distrital de Calana bajo las órdenes de Juan Ramos.

“Primero quiero desearle un feliz día al consejero y profesor Miguel Sierra y segundo me encuentro sorprendido por sus declaraciones, particularmente no tengo ni el teléfono de la gobernadora, no he tenido comunicación con la profesora Liliana Velazco en lo absoluto, ni mucho menos he ido a su casa por mis principios”, afirmó Ramos vía telefónica.

Trabajaron en la gestión de Luis Torres

Dijo no tener una explicación para la designaciones que hace la gobernadora y que Sierra debería saber ya que es de dicho mismo movimiento regional, Fuerza Tacna, pero por lo visto no hay comunicación entre ellos ni reuniones, pese a que son de una misma gestión y las propuestas de su plan de trabajo deberían ser las mismas.

“Yo mismo me he sorprendido de que los designados en cargos de confianza efectivamente algunos han trabajado conmigo hace muchos años, hay que tener en cuenta que ha sido alcalde de Calana en cuatro periodos y en la gestión del señor Luis Torres también había funcionarios y personal que habían trabajado conmigo, entonces a qué viene esto, antes nunca dijeron nada”, reclamó el exalcalde.

Designaciones deben cumplir requisitos

Respecto a las ceses y renuncias de los funcionarios que designa Liliana Velazco, dijo que el 21 de junio le ha hecho llegar un documento recordándole que para la designación de gerentes, directores y personal de confianza deben cumplir los requisitos de la Ley 31419 y su reglamento, de igual forma le pide que revise sus antecedentes penales, judiciales y policiales, caso contrario se verá en la obligación de fiscalizar y cumplir sus funciones de acuerdo a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

“Realmente me preocupa porque no podemos estar en cosas domésticas, creo que nuestra preocupación fundamental debe ser la ejecución de los proyectos importantes, en sesión se ha aprobado que la gobernadora asista a una sesión para que nos informe su plan de trabajo, estamos solo a la espera de su respuesta y se agendará una sesión extraordinaria o una reunión de trabajo”, detalló.

Reactivación de proyectos paralizados

Tiene que asumir sus compromisos con el hospital que está paralizado, dialogar con la misma presidenta de la república, tenemos la vía Tacna Collpa parada y se tiene que construir las represas en la cuenca del río Caplina”, anotó el consejero.