El abogado y docente de la especialidad de Ciencias Sociales César Málaga Aldana denunció que el consejero regional oficialista Miguel Sierra Cayo no realiza las acciones correspondientes para el trámite de la aprobación de la ordenanza regional para la implementación del curso de Historia y Geografía de Tacna para el año 2026, según lo anunciado por el gobernador regional Luis Torres Robledo en agosto pasado durante su discurso central por el 96 aniversario de la reincorporación de Tacna a la heredad nacional.

Identidad local de los tacneños

“Me extraña que Miguel (Sierra Cayo) siendo un docente tacneño, director de colegio y consejero por el Movimiento Regional Independiente Fuerza Tacna no ponga el interés debido en un tema educativo que tanta falta hace a los escolares para el fortalecimiento de la identidad local de los tacneños, teniendo en cuenta que el patriotismo y la heroicidad de nuestros antepasados es un valor que no puede perderse con el tiempo”, expresó Málaga Aldana.

“Hace tres semanas se le entregó al consejero Sierra Cayo el proyecto de ordenanza regional que incorpora campos temáticos de Historia y Geografía de Tacna en el área de Ciencias Sociales y en una hora de libre disponibilidad en el diseño curricular de educación secundaria en la región, pero no hay nada de avance”, refirió.

Curso debería dictarse en 2026

Málaga Aldana refirió que lo más preocupante es que no responde sobre el particular, toda vez que luego debe ser implementado por la Dirección Regional de Educación a través de una directiva para ejecutarse el próximo año. “El tiempo nos está ganando, se esperaba que la próxima semana, antes del terminar el presente año, la propuesta de ordenanza regional deberia estar siendo sustentada y aprobada por el Consejo Regional”, indicó el docente.

Según la propuesta, la finalidad de la presente ordenanza es contribuir con el fortalecimiento de la identidad regional y nacional, a través del desarrollo de la competencia de construcción de interpretaciones históricas con juicio crítico, que permita comprender el presente a través de conocimiento del pasado, para tomar decisiones adecuadas para el futuro, construyendo una sociedad local, regional y nacional más justa y democrática, así como la gestión responsable del espacio y el ambiente