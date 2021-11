El informe final de la Comisión de Infraestructura entre sus primeras recomendaciones dispuso exigir al ejecutivo del GRT se abstenga de iniciar cualquier procedimiento de relanzamiento de la ejecución de la obra del hospital Unanue, sin embargo por mayoría del Consejo Regional se aprobó retirar la palabra exigir y solo recomendar.

Segú el Acuerdo Regional, esta recomendación es en tanto no se considere los aspectos técnicos y normativos, sea por contrata, administración directa o modalidad mixta.

Para consejero Chambi el hospital no va

Sin embargo, para el presidente de esta comisión, Jesús Chambi Flores, esta obra no debe reiniciarse ni este ni al otro año, sino por la siguiente gestión porque dice que con la actual no hay garantías ya que no levantaron las observaciones a la infraestructura y no hay claridad en los gastos de inversión.

“Veo que están desesperados por licitar, parecido a la adenda 6 porque quieren estar entre los mejores cuadros de capacidad de gasto”, refirió explicando que los S/ 60 millones que dispone el GRT y que quiere usar para el relanzamiento, no se perderán del todo, sino que se revertirán pero luego serán devueltos -previa sustentación- porque el proyecto “tiene nombre y apellido”.

Con respecto a las conclusiones del informe, este precisa que el especialista Luis Espínola Carranza debe emitir un certificado que garantice que se puede continuar con la obra, advirtiendo que este recomendó tres aspectos que dice no fueron levantados, lo cual genera una situación crítica ya que son elementos y estructuras en los cuales se sustenta la edificación.

Señalan que se requiere personal clave para elaborar el expediente, evaluar la capacidad y experiencia operativa del GRT para hacer esta obra compleja, y asegurar la asignación presupuestal.

Cuestionan que no existe evidencia de participación del PRONIS del Minsa con opinión favorable.

Recomendaciones del informe

Además de que la obra no se reinicie, los consejeros aprobaron exigir al GRT que no incurra en inconducta funcional o dolo ya que sostienen que no hay la certeza técnico-económica de que la ejecución de la obra se realice con opiniones técnicas y calificadas.

También exigen el informe situacional de los procedimientos administrativos y penales contra los funcionarios que permitieron el estado situacional actual de la obra; y pondrán de conocimiento a la Contraloría para que verifique la implementación de las recomendaciones.