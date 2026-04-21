El extitular de la ONPE, Piero Corvetto arribó este martes por la tarde a la sede de la Fiscalía Anticorrupción, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en las elecciones del pasado 12 de abril.

Corvetto acudió a las 3:23 p.m., en medio de la presencia de algunos medios locales, lo que generó momentos de desorden durante su ingreso al recinto. A su llegada, el exfuncionario fue consultado por los motivos de su reciente renuncia al cargo. Sin embargo, evitó brindar mayores detalles y se limitó a responder: “está en mi carta de renuncia”.

Llegada del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto a la sede de la Fiscalía Anticorrupción. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

Motivos de la citación

Como se recuerda, el exjefe del organismo electoral fue citado para este martes 21 de abril a las 4:00 p.m. a fin de cumplir con una diligencia de entrega voluntaria de información ante el Ministerio Público. Según documentos fiscales, Corvetto también deberá entregar su pasaporte como parte de las investigaciones en curso.

La citación se produce luego de que el titular de la ONPE enviara un escrito al Ministerio Público proponiendo el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, en medio de las pesquisas por presuntas irregularidades en el proceso electoral.

Asimismo, se encuentra pendiente la reprogramación de su declaración como testigo en esta misma investigación, la cual había sido inicialmente fijada para días previos.

El caso también incluye un pedido de la Procuraduría Anticorrupción para que Corvetto sea incorporado como investigado en relación con la contratación de la empresa Gálaga para la distribución de material electoral.