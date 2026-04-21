La relación entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo sigue despertando comentarios luego de sus recientes apariciones públicas. La cercanía entre ambos ha generado especial atención, sobre todo tras ser vistos juntos durante un concierto en Nueva York.

Durante el evento, el cantante invitó a la actriz a subir al escenario, donde ambos protagonizaron un baile ante el público. La escena terminó con un beso que fue aplaudido por los asistentes y que rápidamente se difundió en redes sociales.

Es por ello que Magaly Medina se refirió al tema en su programa y puso en duda la naturalidad del vínculo entre ambos artistas.

En ese sentido, la ‘Urraca’ planteó la posibilidad de que la relación responda a una estrategia mediática, debido a las controversias que han rodeado al español en las últimas semanas.

“ Más parece algo planificado. Él ha venido teniendo una campaña donde se le ha acusado de varias cosas, entre ellas de ser una especie de infiel ”, manifestó Medina.

“ Pero su última novia, Candela Márquez, decía que lo dejaba porque se había cansado de algunas conductas que no iban con ella. Se le acusó de que, mientras Candela estaba en España, él se escapaba a México con otra amiga ”, agregó.

Asimismo, la conductora señaló que, de acuerdo con versiones de periodistas que siguen la trayectoria del artista, estas muestras públicas responderían a un intento por mejorar su imagen pública.

“ No me parece nada espontáneo, nada natural. La hemos visto en el backstage, eso es algo que nunca ha hecho él. Debe tener asesores de marketing que están tratando de limpiar su imagen, de distraer la atención de todo lo que se ha dicho de él y de lo que se le ha acusado, lo que sus exparejas han hablado de él ”, indicó.

“ Lo que quieren es vendernos una historia de amor. Nadie dice que no estén saliendo, pero de ahí a crear una gran historia de amor y que él la saque a bailar, a mí no me termina de cuadrar, pero solo el tiempo nos dará la razón de lo que pase ”, finalizó.