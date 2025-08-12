El Consorcio Supervisor Boca del Río Tacna se adjudicó la buena pro del servicio de consultoría para la supervisión de la obra “Mejoramiento de la carretera Boca del Río – Tacna”, importante proyecto vial de una longitud de 47.52 kilómetros que lo ejecutaría el Consorcio Vial Sama.

Dos empresas en consorcio supervisor

El Consorcio Supervisor Boca del Río Tacna está integrado por las empresas Consulgal – Consultores de Engenharia e Gestado S.A. - Sucursal del Perú y Belmonte Ingenieros S.R.L. - Sucursal del Perú. La primera de capitales portugueses y la segunda con operaciones también en Bolivia.

Al proceso de licitación para la supervisión de la obra de la doble vía se presentaron 10 empresas, y lo singular fue que todas ofrecieron su propuesta económica al 90% del valor referencial, que era de S/ 17’671,854.62.

Ganadora por sorteo electrónico

La elección de la empresa ganadora fue mediante sorteo electrónico entre las empresas postoras. Las diez empresas obtuvieron 98.00 en puntaje por evaluación técnica, y 100 en oferta económica al ofertar al 90% (S/ 15’904,669.16). Al final todas obtuvieron un puntaje de 98.40.

Según las bases del proceso de licitación, en caso que dos o más ofertas empaten el otorgamiento de la buena pro se efectuará mediante sorteo de manera aleatoria a través del SEACE. En el presente caso, el sorteo electrónico se realizó el 22 de julio de 2025 a las 17:10 h. En primer lugar de prelación quedó el Consorcio Supervisor Boca del Río Tacna con su oferta económica de S/ 15’904,669.16.

A la espera de la conformidad

Al igual que el otorgamiento de la buena pro a la empresa encargada de la ejecución de la obra, el Consorcio Vial Sama, en los proximos días se otorgaría la conformidad de la buena pro, y en caso no se presente nunguna observación o reclamo, se procederá a la firma del contrato.

Las 10 empresas que se presentaron a la licitación de la supervisión fueron Acruta & Tapia Ingenieros SAC, Cesel S.A., Consorcio Supervisor Tacna, Servicio de Ingeniería y Construcción SAS Sucursal Perú y Servinc SAS - Sucursal Perú, Consorcio Supervisor Boca del Río Tacna, HOB Consultores S.A., JNR Consultores S.A., Consorcio Supervisor Tacna, Consorcio Supervisor Vial Tacna, y Consorcio Supervisor AI Boca del Río.