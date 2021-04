La Contraloría observó la designación de trabajadores en cargos de confianza en la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) Tacna, por no reunir los requisitos establecidos en el perfil profesional.

El Informe de Orientación de Oficio se realizó entre el 30 de marzo y el 8 de abril por parte del Órgano de Control Institucional (OCI). El personal al verificar la información del personal de confianza de la EPS detectó que cinco no cumplen los requisitos del Manual de Organización y Funciones (MOF).

Se observó la designación de José Castañeda Cabanillas, como jefe de la Oficina de la Tecnología de la Información, por no estar habilitado en el Colegio de Ingenieros, no cumplir la experiencia mínima de tres años y en su legajo no está su currículum vitae. También a la jefa de División de Recursos Financieros, Ninoska Andrea Zapata Zapata, por no acreditar título de contador público o administradora y tampoco tener la experiencia mínima para asumir el cargo.

El jefe de la División de Logística y Control Patrimonial, César Catacora Chaparro, no tiene certificación de OSCE y tampoco la experiencia mínima de dos años. La jefa de la División de Castro de Clientes, Ana Maquera Chávez, no acredita título profesional, ni experiencia. También a Alberto Vega Nieto como comunicador social ya que acreditó título profesional o estudios especializados concluidos.