Tras vencer 1 a 0 a Unión Mirave el equipo de Coronel Bolognesi aseguró su clasificación a la liguilla final de la fase departamental de la Copa Perú en el partido disputado esta tarde en el estadio Jorge Basadre.

El equipo rojo anotó a los 42 minutos a través de Cristopher Joo, quien aprovechó el pase de Renzo de los Ríos para vencer la valla del Mirave. En el segundo tiempo hubo más oportunidades para ambos elencos pero les faltó definir en la última línea.

El árbitro adicionó cinco minutos, pero en el minuto 96 el delantero Cristopher Joo se desplomó sobre el campo tras una entrada fuerte de Anthony Vargas, lo que motivó el ingreso de los paramédicos que lo sacaron inconsciente en camilla. El arbitro mostró la tarjeta roja a Vargas y finalizó el encuentro. Desde el hospital Unanue comunicaron que a Joo se le diagnosticó traumatismo encéfalo craneano leve.

Seis puntos en la bolsa

Con estos tres puntos ganados en cancha y los tres obtenidos en mesa, tras el reclamo contra Unión Mirave por alinear a Sebastián Higa el 10 de julio pese a tener cinco tarjetas amarillas, Bolognesi tiene 6 puntos y asegura su clasificación al “hexagonal” final de la etapa departamental de la Copa Perú.

Este domingo se enfrentan a las 15 h en el estadio Jorge Basadre Virgen de la Natividad VS Juventud Locumba; a las 14 h en el estadio municipal de Candarave Social Santa Cruz VS Defensor Ticaco; y a las 14 h en el estadio municipal de Ticaco Águila Melgar VS Alba Roja.