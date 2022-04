Este domingo 24 de abril chocarán los punteros del Campeonato de Fútbol de Primera División - Copa Perú de la Liga Distrital de Fútbol de Tacna.

Coronel Bolognesi, que tiene 17 puntos en la tabla, rivalizará contra su más cercano perseguidor, Virgen de la Natividad, con 16. El duelo será a las 15 h en el estadio Jorge Basadre en un encuentro de fondo que promete sacar chispas.

Previamente a las 9 h se miden Mariscal Miller VS Valle Sport; en el segundo partido a las 11 h jugarán Defensor Untac VS Defensor Tacna; y a las 13 h Deportivo Municipal VS Alfonso Ugarte.

Municipal tiene 13 unidades, Ugarte y Eléctrico 11, Untac 6, Miller y Defensor Tacna 3 y Valle Sport 0. Eléctrico tendrá a su cargo la mesa de control.