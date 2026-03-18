Cuatro menores de edad que se dirigían a su instituciones educativa en el Cercado de Tacna terminaron heridos y evacuados hasta el servicio de emergencia del hospital Hipólito Unanue debido a un accidente de tránsito ayer a las 8:00 h.

Los menores N.A.S.M. (09), A.Z.C.M. (09), B.E.P. (10) y C.E.P. (7) se dirigían a la institución educativa Jorge Martorell y vestían el buzo del plantel en su segundo día del año lectivo 2026.

Conductores responsables

En la intersección de las avenidas Gregorio Albarracín y la calle Coronel Bustíos colisionaron el auto color rojo marca Great Wall modelo Voleex C30 de placa V0P-540 en el que se trasladaban y el auto color plomo marca Chevrolet modelo Onix Joy de placa Z6D-673.

La primera unidad era manejada por Luis Wilfredo Sixto Chino, mientras que la segunda era conducida por Aldo Henry Vásquez Gallegos. La Policía se encuentra investigando cuál de los dos tuvo la responsabilidad en el accidente de tránsito.

Padres llegaron preocupados

Producido el impacto los menores quedaron heridos dentro de la unidad por lo que en ambulancias fueron evacuados hasta el área de emergencia del hospital Hipólito Unanue. Hasta el nosocomio llegaron los padres de los menores Maribel M.M., Claudia P.B. y otras que prefirieron guardar su nombre en reserva.

Los menores fueron evaluados por el personal médico que diagnosticó en todos los casos policontusos por accidente de tránsito. Las dos unidades participantes fueron trasladadas hasta la sede de la Comisaría Central donde se ahondan las investigaciones.