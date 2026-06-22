La escasez y falta de medicamentos, así como la falta de renovación de equipos médicos, en los hospitales Daniel Alcides Carrión e Hipólito Unanue, reveló la decana del Colegio Médico de Tacna Maruja García Mamani.

La médico contó que el problema se genera por la demora en la compra de medicamentos por parte del gobierno central, que afecta a todas las regiones en el país y afecta principalmente a los pacientes asegurados, que deben adquirirlos en farmacias.

Comprales locales de mayor costo

Desde el Colegio Médico se han planteado mejoras para la adquisición de medicamentos y advirtió que las compras a nivel local son de mayor costo y no atienden la demanda actual.

Recordó que en el 2025 en el último trimestre del año se agudizó el problema y hay desabastecimiento de algunas medicamentos de especialización e insumos.

Problemas con profesionales extranjeros

Anotó que otro problema que tienen es la inclusión de profesionales de medicina que vienen de Brasil que no cuentan con la experiencia o especialización para ser colegiados.

Finalmente espera que el Gobierno Regional de Tacna inicie el expediente de saldo de obra del hospital Hipólito Unanue y la siguiente gestión continúe el proceso.