La consejera regional Juliana Isabel Jungbluth Nieto refirió que la denuncia penal en su contra, así como a sus colegas, exgerente general y el gobernador regional, no tiene ni pies ni cabeza y solo buscaría distraer la atención de las autoridades por un interés político de personas, que no quiso identificarlas, pero dijo que han estado y quieren volver a estar en el poder.

En entrevista con diario Correo, la también presidenta de la Comisión de Fiscalización indicó que desde el inicio consideró que la Resolución N° 50-2023-CGR/GRT, que autorizó el teletrabajo para Luis Torres Robledo, era nula e ilegal, y no entiende porque la incluyen en la denuncia penal por el delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso.

Denuncia penal por el teletrabajo

¿Ya fue notificada con la denuncia en su contra por el teletrabajo? Hace como tres días he sido notificada. Esta denuncia penal es descabellada. Yo como presidenta de la Comisión de Fiscalización he investigado y siempre he dicho que esa resolución era nula e ilegal.

Si dice que era ilegal y nula, ¿por qué la denunciaron? Lo que buscan es una distracción, a los consejeros y en especial al gobernador regional Luis Torres Robledo que en este momento está demostrando trabajo en la calle. Esta denuncia no tiene sentido ni lógica, y cómo no tienen por donde molestar, denuncian a todos.

¿Si, pero la Fiscalía ya ha iniciado investigación? Le repito, la denuncia no tiene ni pies ni cabeza, no tiene fundamento, es un chiste. El o la fiscal que está investigando el caso creo que tiene mucho tiempo libre. A todas luces es una denuncia que no tiene sentido.

Buscan generar inestabilidad política

¿Conoce a la persona que presentó la denuncia? No lo conozco, no tengo idea quién es, pero se advierte que solo busca causar inestabilidad política. ¿Cuál es su interés o qué interés hay detrás? ¿A quién se quiere beneficiar? Se dice que ni siquiera vive en Tacna, sino en Lima.

¿Quién cree que esté detrás de esta denuncia? No puedo asegurar, ni aseverar quién, pero hay muchas personas que están con ansias de poder. Lamentablemente el peruano, el tacneño, es muy individualista, no le importa el resto, no le importa el bienestar de la región, solo busca su beneficio personal. ¿A quién le conviene que el señor Luis Torres Robledo salga del poder? Se quiere generar nuevamente una inestabilidad en Tacna que actualmente no lo hay.

¿Y quién es o sería esa persona? No puedo decir nombre, pero quién ha estado y quiere volver al poder.

Evaluación de gestión de Velazco

¿Se está refiriendo a la vicegobernadora regional? Le repito que no puedo decir nombre. Solo que ya estamos cansados de las denuncias, de generar inestabilidad. Necesitamos obras y proyectos. A buen entendedor...

¿Y cómo evalúa los dos meses y días de Velazco en la gobernación? La verdad, desastrosa. Había tenido mucha fe y confianza en su gestión. En algún momento indiqué que la vicegobernadora merecía una oportunidad, pero la verdad su periodo fue desastrosa y de retraso para Tacna.

No se ha visto obras, hubo una paralización, y ahora que se está encausando proyectos y obras para Tacna, otra vez quieren que retrocedamos presentado denuncias absurdas para generar más inestabilidad política.

Denuncia de irregularidades

Velazco dijo que iba a denunciar irregularidades en la gestión de Torres y nunca lo hizo ¿A qué se debe? La señora Liliana (Velazco) supongo que ha querido llamar la atención, indicando que iba denunciar, y no hizo. Las denuncias las ha presentado la Comisión Fiscalización y están siendo derivadas a los entes correspondientes. Ella ha querido denunciar, pero su gestión ha sido denunciada por el caso combustible y otros.

¿Y en la gestión de Torres qué ha denunciado? Tenemos diferentes denuncias en investigación, una de las más resaltantes es la designación del procurador (Vizcarra), aunque eso viene desde la gestión de Tonconi. El caso de Educación donde encontraron servicios que no están bien dirigidos, y no solo en la gestión de Torres sino de Liliana, y otras investigaciones que están en reserva hasta tener los informes finales.

¿Aprueba o desaprueba la gestión de Luis Torres? No apruebo ni desapruebo, creo que está recuperando el tiempo perdido, veo que quiere trabajar por Tacna. Más bien debe poner énfasis en el tema de la seguridad, sabemos que Pascual Güisa hace poco o nada, el gobernador debería tomar el liderazgo para que Tacna sea una ciudad más segura.

En ejecutivo hay disputa por el poder

¿Qué le diría a la vicegobernadora Velazco? No me parece correcto que dentro del propio ejecutivo haya una disputa por el poder. Invoco a la vicegobernadora a que cumpla su labor, que escuche a la población, ella también es imagen del GORE Tacna y veo que no está cumpliendo. Los consejeros distraemos nuestras funciones asistiendo a ceremonias en representación de la institución, cuando esa es la función de la vicegobernadora.

¿La vicegobernadora atiende en su oficina? Me parece que no. No la veo, no podría decir a qué hora va o no va. Siempre que he ido a su oficina no la he encontrado, no solo yo, es la misma versión de la población. Le pediría que se dedique a trabajar por Tacna y no por intereses personales.