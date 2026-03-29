En un operativo conjunto de la Municipalidad Provincial de Tacna, personal de la Comisaría Gonzales Vigil, la Fiscalía de Prevención del Delito y Migraciones, se intervinieron tres locales nocturnos y night clubs en el Parque Industrial en horas de la madrugada, siendo multados y dos clausurados de forma temporal.

El personal de fiscalización y control de la comuna provincial intervino los locales nocturnos “Mar de Copas”, “Las Bichotas” y “Las Huanuqueñas” a los cuales impusieron multas por cometer diferentes infracciones. Las tres sanciones pecuniarias suman en total 13 750 soles.

Control de identidad

El personal policial realizó el control de identidad de las personas que se encontraban tomando bebidas alcohólicas en los night clubs y las damas de compañía que laboran en dichos locales. Producto del control se intervino a Gianfranco Livias Pérez (33), quien presentaba una requisitoria vigente por el delito de hurto simple, emitida por el Cuarto Juzgado Unipersonal de Tacna.

Migraciones identificó a la extranjera Mariana G.F. (33), quien presentaba una situación migratoria irregular por exceso de permanencia en el país y fue intervenida por la Policía. Mientras, una veintena de damas de compañía fueron retiradas de los establecimientos.

Operativo lo efectuó la Municipalidad de Tacna, la Comisaría Vigil, la Fiscalía de Prevención del Delito y Migraciones. (Foto: Difusión)

Cierre temporal de locales

Los agentes del orden intervinieron a Jaime Vasocruz (52), quien fue detenido mientras conducía una minivan de placa Z2S-246 en aparente estado de ebriedad, siendo investigado por la presunta comisión del delito de peligro común y conducido a la comisaría Vigil.

Por cambiar el giro de la licencia de funcionamiento entregada por la MPT fueron cerrados por el personal de fiscalización y control, los locales “Mar de Copas” y “Las Huanuqueñas”.