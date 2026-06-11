Se cumple hoy 64 años de fundación de uno de los medios de comunicación más emblemáticos y con mayor presencia en el país: diario Correo, medio de comunicación escrito que ahora forma parte del Grupo El Comercio.

Diario Correo fue fundado en 1962 por el empresario pesquero tacneño Luis Banchero Rossi, quien deseaba darle a su ciudad natal un periódico que trasladara los reclamos de los diversos sectores hacia los gobiernos de turno.

Fue fundado en 1962 por el empresario pesquero tacneño Luis Banchero Rossi. (Foto: Archivo)

Inicios marcados por la expansión

En sus inicios diario Correo Tacna llevó el nombre de “Sur”, luego “Correo del sur” y finalmente sólo “Correo”, para formar parte de la gran cadena nacional de diarios Correo que se había empezado a gestar con las ediciones de Lima, Arequipa, Piura, Huancayo y Cusco. Actualmente se publican además las ediciones de Ica, La Libertad y Lambayeque.

El primer director de Diario Correo Tacna fue Raúl Villarán Pasquel, quien encabezó un curtido grupo de hombres de prensa que informaban todos los hechos importantes de la localidad.

Defensa de la democracia

Se posicionó por ser un diario que promovía los principales valores familiares, la defensa de la democracia y el respeto irrestricto de las libertades y la Constitución Política del Perú.

En 1974 fue expropiado por el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado y devuelta a sus legítimos dueños en 1980. En 1969 Correo informó sobre la llegada del hombre a la Luna, el colapso del ex Unión Soviética y la caída del Muro de Berlín.

La histórica Quinta Carrión en la calle Unanue donde funcionó. (Foto: Difusión)

Mejoras para la región

A nivel regional, diario Correo Tacna fue uno de los paladines en la lucha para demandar la creación de la Zona Franca de Tacna, el mejoramiento del ferrocarril Tacna - Arica y el fortalecimiento del muelle peruano en el vecino país, tal como lo señalaba el Tratado de Ancón.

En la década de los 90 formó parte de las primeras instituciones informativas en equiparse con modernas computadoras, redes de datos y otros equipos para dar el salto hacia la era digital.

Revolución tecnológica

En la primera década del siglo XXI crea su portal web www.diariocorreo.pe, con información elaborada desde sus 14 redacciones a nivel nacional y presente en todos los rincones del mundo.

A partir del 2010 expande su multiplataforma para llegar a toda la población a través del Facebook, Twitter y otros sistemas en línea, con sus diversos formatos de audio y video.

Desde entonces ha evolucionado hacia un modelo de suscripción digital, diversificando su contenido con información política, económica, cultural, deportiva, local y de entretenimiento.

Forma parte actualmente de una cadena de redacciones con variado contenido. (Difusión)

En pie de lucha contra la pandemia

En el 2020 diario Correo estuvo en la primera línea de batalla contra la pandemia de la COVID-19, cubriendo el clamor de la población afectada, demandando apoyo para los pobladores contagiados y exigiendo la rápida adquisición de las vacunas contra el coronavirus.

Hoy, recuperados de esa devastadora pandemia y en un escenario de elección presidencial, Correo se encuentra comprometido con la recuperación del crecimiento económico, el fortalecimiento del estado de derecho y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Transición a la versión digital

La primera edición del diario Correo se plasmó en 12 páginas y fue de distribución gratuita, llegando a la región de Tacna y las ciudades de Ilo y Moquegua. Actualmente puede accederse a la versión digital del impreso a través de una suscripción mensual o anual. Los canales de comunicación también se han modernizado mediante el llamadas y mensajería instantánea.