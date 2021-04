El decano del Colegio de Economistas de Tacna César Pilco Flores explicó la difícil situación que atraviesa la región en medio de la crisis causada por la COVID-19, ya que el desempleo se ha incrementado a un 40%, es decir que afecta a 109 mil habitantes en edad de trabajar.

Antes de la pandemia solo el 32% de la población mayor de 14 de años no encontraba trabajo, sin embargo dichos indicadores se han disparado debido a la recesión de -4 puntos que afronta el Perú.

Lamentó que no se den políticas para reactivar el empleo lo cual nos pone en una situación muy desfavorable, ya que en junio Chile habrá vacunado al 100% de su población, en tanto que en Tacna no se habrá inoculado ni al 2%, razón por la cual no se abrirá la frontera ni habrá el flujo de antes.

¿Qué pueden hacer las nuevas autoridades?

Explicó que si bien los congresistas no pueden disponer la ejecución de obras, pueden interceder por las regiones ante el gobierno para apalancar las que se requieran para dinamizar la economía.

En ese sentido dijo que se ha orientado a algunos candidatos que se han acercado por asesoramiento al Colegio de Economistas. Resaltó que la clave está en extender la zona franca hacia la parte andina, con el propósito de aglutinar proyectos agrícolas y emprendimientos de microempresarios.