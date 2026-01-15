Con gran alegría y después de 50 años de espera, se realizó la mañana de este miércoles la ceremonia de colocación de la primera piedra de la futura plaza en la Ex Cooperativa 60, un momento histórico que marca el inicio de una obra que transformará este sector.

La obra será ejecutada por la Municipalidad Distrital de La Yarada Los Palos, que limita con la república de Chile. El distrito se creó a raíz de la demanda interpuesta por el estado peruano ante la Corte de Justicia Internacional de La Haya a fin de reclamar la definición de la frontera marítima, por cuanto se hacía necesario generar mayor presencia de población peruana en la frontera.

Futuros proyectos

Durante el acto de primera piedra, el alcalde distrital Samuel Cueva Huisa destacó los proyectos futuros planificados como el moderno centro educativo Juan Velasco Alvarado y la construcción del Centro de Salud 28 de Agosto.

Los pobladores presentes se mostraron agradecidos por el proyecto tan esperado. La obra de “Creación Del Servicio De Espacios Públicos Urbanos En La Ex Cooperativa 60” contempla una inversión de 945,640 soles y un plazo de ejecución de 90 días calendario, vale decir tres meses.