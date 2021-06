El sueño del empresario tacneño Luis Banchero Rossi se hizo realidad un 11 de junio de 1962. Un día como hoy, hace 59 años, fundó el diario Correo con el nombre de “Sur”.

Aquí en el sur peruano, en la frontera con Chile, se inició una de las cadenas periodísticas más grandes el Perú, tal como lo tenía planificado Banchero, de quien se debe hablar para contar la historia de Correo, según coinciden la periodista Nancy Rosales Porras y el cronista Fredy Gambetta Uría. Banchero estudió Ingeniería Química en Trujillo.

El sueño de un diario regional hecho realidad

La periodista, que laboró muchos años en Correo, indicó que gracias a la decisión y empuje del joven empresario, logró que Tacna y el Perú resonara. Cuenta que él quería un diario para su tierra, pensando en fundar una red de periódicos que fueran expresión de la verdad, sobriedad, veracidad, que recogieran en las fuentes de las informaciones y realizaran campañas a favor de los pueblos.

Plana de redactores que día a día llevan la información más objetiva y veraz.

Para ello, viajó a Europa con el periodista Raúl Villarán Pasque para ponerse al tanto de las novedades periodísticas de ese viejo continente. Tras fundar Correo en Tacna, la cadena continuó en Piura, Huancayo y Arequipa, el nombre de Sur lo transformó en Correo para homogeneizarlos con sus pares de EPENSA, cadena periodística que llegó a ser la más grande del país, editando los diarios Ojo y el Bocón, nos cuenta.

Directores de Correo a lo largo de las décadas

Recuerda que los directores que trabajaron en Correo fueron Villarán Pasquel, posteriormente Jorge Gargurevich, Jorge Sotil Gosney, Jorge Hani Legunda, Rodolfo Loret de Mola, Gustavo Salas Morales, Rómulo Boluarte Ponce de León, Julio César Zereceda Macedo, Francisco Rodríguez Kuong, Rubén Collazos Romero, Maritza Castillo Vicente, Wilfredo Mendoza Rosado, Rubén Mamani Flores, Alfredo Alí Alava y Héctor Mayhuire. Ahora Iván Slocovich.

Sostuvo que correo además se convirtió en cantera de destacados periodistas como Francisco Ugarteche Domínguez, Justo Sotoperalta Ramos, Oscar Liendo Duarte, Rubén Ticlavilca Godinez, Juan Miranda Sánchez, Daniel Quiroz Castro, Juan Carlos Calderón Pasco, entre otros más. “Correo de Tacna ha sido un referente de la seriedad, veracidad y siempre busca la noticia completa y oportuna”, resumió.

Homenaje a su tierra

Por su parte, Gambetta relata que “Lulo” Banchero no perdió jamás afecto por su pequeña provincia y por eso quiso entregarle un moderno diario, que indicó que empezó en la sexta cuadra de la calle Bolívar, a espaldas del Club Unión. El primer titular del primer número dijo que fue alusión a las elecciones presidenciales de 1962. “Aquel suplemento nos acercó, a los adolescentes inquietos, a conocer a tacneños ilustres. En mis retinas tengo las crónicas en la que aparecería la semblanza del doctor Jorge Basadre y del poeta Juan Gonzalo Rose”, expresó.

Tiene las crónicas del “cementerio chino”, y recuerda que la página social atraía a los lectores. Esta era escrita por el periodista Guido Monteverde, quien dice vivía en Lima. “Sospecho que tenía un buen número de ‘dateros’, de chismosos para nombrar a quienes ejercen tan popular deporte”, mencionó agregando que esa columna se llamaba Antipasto Gaga. Años más tarde, manifestó que sería escrita por Luz Marina Sotillo, Maruja Ponce, Oscar Vargas Romero, Edgar López Dill’Erva, entre otros.

Un diario que ha afrontado desafíos

Gambetta además es parte de Correo, él llegó cuando se llamaba Correo del Sur, que nos cuenta cambió de nombre para estar a tono con la cadena nacional. “A raíz de los restos del poeta Federico Barreto, recuerdo que a nombre de la juventud me dan encargo de dar unas palabras en el cementerio; ese breve discurso fue mi primera aparición en el diario que no he abandonado”, pronunció.

Otro hecho resaltante que recuerda es que el gestor de la repatriación de los restos del vate fue el alcalde Rómulo Boluarte, quien años después fue director del Correo. “Era un caballero patriota, militar retirado que dirigió el diario en momentos cruciales para el Perú (...)”, apuntó.

De Salas Morales dijo que lo llamaban el “Cholo” Salas y que dio un giro al diario de acuerdo a los tiempos que se vivían; de Zereceda describió que superó problemas que se presentaron. El cronista del mismo modo resaltó la labor de los diversos editores o jefes de redacción, de quienes dice son los verdaderos “poderes detrás del trono”.