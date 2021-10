El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Especializado en Crimen Organizado de Lima decidió encarcelar a 11 de las 16 personas intervenidas en Tacna el 9 de setiembre tras el mega operativo de la PNP y el Ministerio Público contra una presunta organización criminal dedicada al tráfico de migrantes entre Perú y Chile.

La decisión del Poder Judicial se dio anoche, tras el requerimiento de la Segunda Fiscalía Supraprovincial contra la Criminalidad Organizada a cargo del fiscal César Changa Echevarria.

Se dispuso 24 meses de prisión preventiva para el técnico de primera PNP Ricardo Luque Tipo y para el trabajador de Migraciones en Tacna, Jorge Belmonte Quispe. También deben permanecer en un penal de Lima, Luis Quiroga Gutiérrez, Enoc Villanueva Cerna, Wilson Zavalú Nizama, Adán Quispe Montalico, Raúl Pérez Gómez, Marcos Aguilar Condori, Ángel Jalanoca Ticona, Jhannier García Pérez (venezolano) y Yolanda Bonifacio de Caipa,

Mientras obtuvieron una comparecencia con restricciones el efectivo PNP José Camargo Aguilar, Mauro Huanca Loza, Melanio Quispe Gamarra, Hilda Mullaya Escarcena y Katherine Rojas Samayani, quienes deben abonar una caución de S/ 5,000 por persona, acudir cada 15 días a la sede judicial para el control biométrico, no comunicarse con alguno de sus co investigados y testigos, no ausentarse de su lugar de residencia ni acudir con sus vehículos por la ruta de la frontera con Chile.

En los allanamientos de viviendas se encontró documentos falsificados que eran utilizaron para llevar de Perú a Chile a personas de forma ilegal

Según las investigaciones, la presunta organización criminal “Los escorpiones de Santa Rosa” estaría integrada por más de 20 personas, dedicada al tráfico ilícito de migrantes, falsificación de documentos y delito contra la administración pública desde el año 2018.

El mega operativo permitió la captura de Luis Quiroga y Enoc Villanueva, presuntos líderes de la organización criminal, quienes fueron encontrados en sus viviendas, las que fueron allanadas junto a otros 25 inmuebles ubicados en Tacna, Lima y Arequipa.

El fiscal César Changa lideró el operativo e informó que la organización criminal hacía pasar a extranjeros ilegalmente de Tacna a Arica, previo pago de 100 y 200 dólares.

Además de las viviendas allanadas, como parte del mega operativo se incautaron inmuebles, dinero, documentos diversos y celulares. Asimismo, se realizaron requisas a dos penales de Lima y Arequipa en donde están recluidos dos integrantes de la organización criminal.

La intervención contó con la participación de 26 fiscales del Subsistema Especializado contra la Criminalidad Organizada y más de 140 efectivos policiales.