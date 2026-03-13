A fin de cristalizar la emisión de un decreto supremo que permita la instalación de empresas extranjeras dentro de la Zofratacna, funcionarios tacneños se reunieron con representantes del Viceministerio de Comercio Exterior y Turismo los cuales se comprometieron a gestionar ante el Ministerio de Defensa para que emita una opinión favorable.

El gerente general de la Zofratacna, Vidalí Agüero López, precisó que el documento aún se encuentra en asesoría jurídica del Ministerio de Defensa así que están a la espera de que se remita para su debate en la PCM. Agüero recordó que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas les visitó en diciembre, verificó dónde se iba a dar la excepción y dieron una opinión favorable.

Dijo que se ha solicitado al gobernador regional de Tacna Luis Torres Robledo que pueda conseguir una cita con el Ministro de Defensa con el propósito de que se pueda y concretar este proceso.

Empresarios interesados en invertir

Informó que la semana pasada se reunieron con inversionistas chino brasileños que están solicitando un espacio en la Zofratacna, pero como todavía no se tiene la excepción no se puede ceder en uso áreas de la ciudadela. “Lo que se está manifestando a los inversionistas es que en este primer trimestre (del 2026) puede estar saliendo el decreto supremo de excepción”, reveló.

Estos empresarios planean invertir entre 4 a 5 millones de dólares a través de la implementación de un centro logístico en la Zofratacna, para sacar mercancías desde Brasil hacia el Asia y Estados Unidos, mediante el Puerto de Arica (Chile) y posteriormente el Puerto de Chancay (Perú).

Gerente general de Zofratacna, Vidalí Agüero López, informó proceso para emisión de un decreto que permita la excepción. (Foto: Adrian Apaza)

Diez presentaron cartas de intención

Señaló que el año pasado hubo empresarios extranjeros con ganas de instalarse en la Zofratacna por un monto aproximado de 10 millones de dólares en inversión, pero que por la limitante del Artículo 71 de la Constitución Política no se pudo concretar.

En total, entre el 2025 y el 2024, detalló que fueron alrededor de 10 inversionistas interesados que presentaron sus cartas de intención, pero que se vieron impedidos de hacerlo por la norma que prohíbe que extranjeros tengan propiedades o alquilen dentro de los 50 Km de la frontera.

Unas 65 empresas operan en Zofra

Actualmente se tiene en la Zofratacna alrededor de 65 empresas que operan en su mayoría en actividades de industria, logística y servicios tecnológicos. A pesar de la limitante del Artículo 71 de la CPP el gerente general de la Zofratacna dijo que el número de empresas ha crecido, una muestra es que recientemente en enero se tuvo una subasta y se incorporó una nueva compañía y otras han ampliado sus operaciones.