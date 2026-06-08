La diputada electa por Tacna Svieta Fernández González de Juntos por el Perú (JP) señaló que esperará los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) luego de culminada la votación de la segunda vuelta presidencial efectuada este domingo 7 de junio.

Recordó que hubo irregularidades durante la primera elección realizada el 12 de abril, lo que incluso conllevó a que la proclamación de los ganadores al cargo de diputados se diera un mes y medio después.

Defensa del voto

Durante la jornada de ayer invocó que esta situación no se repita y llamó a los personeros a que defiendan el voto a favor de su movimiento en cada una de las mesas. Indicó que esperaría los resultados en el local partidario en el distrito Gregorio Albarracín, ubicado en la avenida Municipal con la calle Las Casuarinas.

Respecto al sombrero con el que acudió a votar, pese a estar prohibido por las autoridades electorales portar símbolos y prendas que aludan a un partido, respondió que era parte de su outfit (atuendo).