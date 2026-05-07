La Dirección Desconcentrada de Cultura de Tacna impuso una multa de aproximadamente 50 000 soles a la Sociedad de Beneficencia de Tacna por alterar la fachada de piedra de cantería del Cementerio General sin contar con ninguna autorización.

Así lo informó ayer el subgerente de comercialización e inversiones de la Sociedad de Beneficencia Joao Ordóñez Lázaro al indicar que dicho trabajo se realizó en la gestión anterior cuando la institución todavía era pública y la Municipalidad Provincial de Tacna era encabezada por el exalcalde Julio Medina Castro.

Inscripción fue irregular

Se colocó la inscripción de Sebastián Ramón Sors pese a que la fachada de piedra, así como la capilla del cementerio, han sido declarados patrimonio cultural por el Ministerio de Cultura. En ese sentido Ordóñez resaltó que a través de un fraccionamiento se logró pagar la multa y ahora se están retirando las letras, labor que está a cargo de personal especializado.

Detalló que se ha retirado la inscripción, en los próximos días se realizará el resane de los huecos, en tanto que personal de la Dirección de Cultura acude todos los días a verificar los trabajos.

Añadió que el área legal de la Beneficencia está evaluando la responsabilidad de los exfuncionarios que ordenaron el trabajo sin autorización y que ha causado un perjuicio económico a la entidad.

No solo se tuvo que disponer de 50,000 soles para pagar la multa, sino que tuvo que destinarse otro monto para armar un expediente y realizar los trabajos de retiro.