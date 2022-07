Según el Informe Kuskachay Electoral, de los 14 candidatos al Gobierno Regional de Tacna 12 tienen cuestionamientos. Entre los más graves figuran casos por tráfico ilícito de drogas e incluso homicidio.

Así lo manifestó el director de la Asociación Civil Anticorrupción Kuskachay, Eduardo Herrera Velarde, quien hoy, martes 19 de julio. presentará dicho informe a las 9:30 h en el DM Hoteles (Ex Hotel de Turistas).

Alertas a tener en cuenta

La Asociación Civil Anticorrupción Kuskachay nace en noviembre del 2021 y tiene por objetivo desarrollar proyectos de alto impacto de lucha frontal contra la corrupción en el país.

“De los 14 candidatos a la gobernación regional 12 tiene un tipo de alerta que son las que hemos señalado nosotros en nuestra investigación, hay candidatos que tienen investigaciones por violencia sexual, por homicidio, por corrupción desde luego y vamos a mostrar los datos objetivamente hablando”, subrayó el director de Kuskachay.

Herrera señaló que se tiene que empezar a cambiar la política en el Perú y eso implica que los partidos tiene que “cambiar el menú”, pero si la ciudadanía sigue votando por los mismos que no nos extrañe que los partidos no tengan incentivos para variar de candidatos.

Analizar a los candidatos

Recomendó tener en cuenta ciertos criterios al momento de elegir. “Analizar la trayectoria del candidato, si ha tenido muchas camisetas, si las ha cambiado. Lo segundo sus antecedentes, si tiene muchas investigaciones, cuales son los delitos, si hay algún patrón de comportamiento que deba preocupar, si tiene procesos archivados o no, eso va a ser importante y también las propuestas, cosa que no estamos analizando porque no nos da el espacio, pero vemos que hay candidatos que prometen cosas que no van a poder hacer nunca y eso es corrupción”, advirtió.

Finalmente apuntó que al igual que Tacna hay regiones donde hay un gran número de postulantes con antecedentes negativos como Arequipa (14 de 16) y Cusco (11 de 12).