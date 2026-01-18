La profesora Mónica Milagros Lanchipa Bergamini, docente de Educación Básica Regular del nivel primaria, resultó seleccionada como finalista del Global Teacher Prize 2026, uno de los reconocimientos internacionales más importantes que distingue a docentes por sus contribuciones excepcionales a la educación y al aprendizaje de sus estudiantes.

Con 40 años de trayectoria en el servicio educativo, la docente inició su carrera pedagógica en el colegio Mercedes Indacochea. Actualmente imparte clases a estudiantes de quinto y sexto grado de primaria en la Institución Educativa Santísima Niña María, colegio público femenino que atiende a más de mil alumnas, donde continúa promoviendo aprendizajes significativos y una formación integral.

Felicitación de ministro

Al respecto, el ministro de Educación Jorge Figueroa Guzmán expresó sus felicitaciones y destacó que la profesora Lanchipa Bergamini se constituye en un ejemplo para la comunidad educativa, por el trabajo desarrollado a lo largo de su trayectoria docente y por los méritos alcanzados, los cuales han sido reconocidos con importantes galardones que merecen el aplauso y reconocimiento del país.“Espero pronto tener el honor de recibirla en mi despacho y felicitarla personalmente por todo lo que ha logrado hasta ahora”, expresó.

En el 2015, la profesora Lanchipa fue ganadora del Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes con la experiencia titulada “Unidos en defensa de un ambiente sano por la paz”, presentada en la categoría EBR Primaria, subcategoría “Desarrollo de competencias científicas y cuidado del medio ambiente”, evidenciando su compromiso con una educación contextualizada y orientada al desarrollo sostenible.

Como reconocimiento a su destacada labor y aporte al sistema educativo nacional, en 2016, fue distinguida con las Palmas Magisteriales, en el grado de Educador.

La trayectoria de Lanchipa refleja un compromiso con la excelencia educativa, la innovación pedagógica y la formación de ciudadanos responsables.