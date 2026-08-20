En el kilómetro 118.800 de la carretera Costanera en la jurisdicción de Ilo (Moquegua),donde el lunes 17 por la tarde un huaico afectó la pista y quedó un gran forado que ocasionó la suspensión del tránsito vehicular en la ruta Tacna-Ilo y viceversa por esa zona, se produjo la noche de ayer un accidente de tránsito por la caída al hoyo de vehículo con dos ocupantes que resultaron heridos y luego esos accidentados fueron socorridos por agentes de la Policía de Carreteras (Polcar) y trasladados a un establecimiento médico.

Despiste y caída

El accidente de tránsito en modalidad de despiste con caída a forado en la vía asfáltica con lesiones personales y daños materiales ocurrió a las 19 horas aproximadamente, protagonizado por el automóvil marca Chevrolet modelo Tracker color blanco de placa Z4V-231 conducido por el contador Érick Salazar Pantigoso (46) y tenía como pasajero a Alexia Rivas Espinoza (29), quienes fueron trasladados al hospital del Minsa en el sector Pampa Inalámbrica de la provincia de Ilo y atendidos por el médico de turno José Guzmán.

Dos heridos

A Erick Salazar le diagnosticaron “policontuso, contusión en tórax y descartar fracturas de huesos de la nariz”, mientras Alexia Rivas con “policontuso, herida contusa en mentón (cabeza) y fractura de huesos propios de la nariz”.

Zona de peligro

Según los tripulantes del patrullero CL-22626 de Polcar, a las 19:10 h cubrían el servicio policial de estacionamiento táctico con señales luminosas (circulina) y conos de seguridad en el kilómetro 118.800 de la carretera Costanera Sur, debido a que en dicho sector hay un profundo forado producto del hundimiento de la capa asfáltica causado por un huaico a consecuencia de las intensas lluvias de los últimos días y los vehículos no podían cruzar por esa parte de la pista, sino utilizar un desvío temporal que habían realizado las autoridades de Ilo.

Ingreso de huaico dañó la carretera Costanera el lunes, un día después se habilitó el pase por un desvío

Solicitan ayuda

Esa noche, hasta el vehículo policial se acercaron Erick Salazar Pantigoso y Alexia Rivas Espinoza para avisar que habían caído al forado con el vehículo de placa Z4V-231 cuando se dirigían de la ciudad de Tacna con dirección a Ilo, luego lograron salir del auto siniestrado por sus propios medios para pedir ayuda.

Según la PNP, el automóvil Z4V-231 con daños materiales permanece al interior del hoyo, sobre sus cuatro ruedas y se debe utilizar alguna maquinaria tipo grúa para extraerlo. También indican que el conductor debido a la oscuridad nocturna en la zona no habría visualizado las señales preventivas existentes respecto al cierre de la vía.

PNP investiga

Se comunicó al personal policial de la comisaría Pampa Inalámbrica para la diligencia de extracción de muestra de sangre al conductor Salazar para el examen de dosaje etílico, en la etapa de investigación policial.