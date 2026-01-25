El Poder Ejecutivo dispuso la ampliación por 60 días del estado de emergencia en los distritos fronterizos de Palca, Tacna y La Yarada-Los Palos, en la región de Tacna, como parte de las acciones para combatir el crimen organizado y diversos actos de violencia.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 013-2026-PCM, publicado por el Gobierno.

Tarata también bajo estado de emergencia

La norma también declara, por el mismo periodo, el estado de emergencia en el distrito de Tarata, perteneciente a la provincia del mismo nombre, debido a similares problemas de inseguridad vinculados a actividades delictivas.

Control policial y apoyo de las Fuerzas Armadas

De acuerdo con el dispositivo legal, la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno en las zonas declaradas en emergencia, con el apoyo de las Fuerzas Armadas del Perú.

Las acciones de intervención se definirán sobre la base de información de inteligencia, estadísticas oficiales y mapas delictivos, con el objetivo de focalizar los operativos en los puntos de mayor incidencia criminal.

Restricción de derechos constitucionales

Durante la vigencia del estado de emergencia, quedan restringidos derechos constitucionales como la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal en los distritos comprendidos por la medida.

El Ejecutivo sostiene que esta disposición es necesaria para reforzar la seguridad en zonas estratégicas de la frontera sur del país.