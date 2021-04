Como una decisión difícil, calificó el alcalde de Alto de la Alianza Ángel Lanchipa la elección que tendrá que hacer este 6 de junio el pueblo tacneño, al elegir entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori.

¿Son las mejores dos propuestas que va a tener la población para elegir?

No, me parece que no, creo que hay que esperar, las propuestas del señor Castillo del Lápiz no han sido tan claras o no ha tenido tiempo quizás para exponer mejor su plan de gobierno, tenemos que pensar bien por quien votar ahora, nos dejan dos candidatos que la verdad que...la señora Keiko con el respeto que se merece, tiene un pasado que la condena, nos dejan una situación bien difícil para decidir, este mes que viene es crucial para los dos candidatos para que demuestren que van a hacer, que van a trabajar por el Perú.

¿Los gobernadores van a buscar reunirse con ellos para conocer sus propuestas con respecto a las regiones, los alcaldes pueden hacer algo parecido?

Sí, eso es importante porque gobierno que entre tiene que trabajar de la mano con nosotros porque eso es importante para poder gestionar los proyectos que a veces se quedan truncados, hay mucha burocracia, tenemos proyectos aprobados pero te dicen ahí espera en la cola.

¿En Tacna qué proyecto debería ya destrabarse e impulsar?

Lo más importante que se nos viene es la carretera Tacna La Paz, se quedó faltando solo 60 kilómetros, ya tenían presupuesto pero lamentablemente en la gestión de Vizcarra se quedó ahí, en la parte boliviana ya han iniciado el último tramo, esto es importante para Tacna porque nos levantaría en el tema económico y comercial, el viaje hasta el hito solo demora cuatro horas y media y viajar hasta La Paz solo tomaría entre cinco a cinco horas y media, sería un golazo, yo se que hay otros proyectos más grandes, pero este se tiene que hacer.