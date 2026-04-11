Ante la detección de 15 casos de sarampión en Puno el director regional de salud de Tacna Edgar Tejada Vásquez recomendó vacunarse a quienes vayan a viajar a dicha región con motivo de las elecciones generales de este domingo 12 de abril.

Indicó que los casos en Puno han afectado a niños y adultos, lo que representa un brote epidémico. Recordó que en Bolivia hay un brote de sarampión desde hace tres años y es probable que los casos en Puno se hayan contagiado en Bolivia o sean bolivianos que viajaron a Puno y contagiaron.

Altamente contagioso

Explicó que en el 2002 se eliminó el sarampión en el Perú, sin embargo cuando esto ocurre la gente cree que no necesita vacunarse y se crea un bolsón de susceptibles con personas no inmunizadas. La sarampión se produce por un virus altamente contagioso y puede devenir en sus formas graves como una neumonía, bronconeumonía y encefalitis.

La Dirección de Salud alertó que si presentan síntomas como fiebre, tos, erupciones en la piel y conjuntivitis, puede tratarse de señales de sarampión por lo que se debe evitar la automedicación y acudir a los centros de salud.