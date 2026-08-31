Una serenata y celebración por el Día de Santa Rosa de Lima en la sede policial de Escuadrón Verde en el distrito Ciudad Nueva en Tacna, fue opacado por los actos de violencia entre tres policías que habrían estado ebrios. Uno uno de ellos presentó una denuncia por agresión física contra dos agentes para que se investigue, en la comisaría Alto de la Alianza.

Según el suboficial de tercera PNP Nelson LL.C. (27) que labora en la Unidad de Servicios Especiales (USE), en su día de franco participaba en la fiesta por la santa patrona de la PNP realizado la noche del sábado 29 entre las calles María Parado de Bellido y Juan Vélez de Córdova; consumía licor con otras personas y fue agredido con golpes de puño en el rostro y cabeza por César Ch.M. y Richard Ch.A., policía en actividad y policía en retiro, respectivamente.

Tuvieron que separarlos

El denunciante indicó que ante la agresión trató de defenderse, pero tras unos 15 minutos tuvieron que intervenir otras personas para separarlos y él optó por retirarse a su vivienda en la asociación José A. Quiñones en el distrito Alto de la Alianza, pero se dirigió a la comisaría más cercana para dar cuenta del hecho.

Hay que indicar que en varias dependencias policiales de Tacna hubo reuniones por Santa Rosa de Lima. Un oficial PNP dijo ayer que las reuniones en unidades se permitió como verbena por su patrona y no para excesos con licor.