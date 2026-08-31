El gobernador de Tacna Luis Torres Robledo reafirmó que el ministro de salud Luis Dyer Fernández se mostró conforme con los pasos dados por el GORE Tacna para destrabar la obra del hospital Hipólito Unanue cómo elaborar el expediente técnico de saldo de obra.

Manifestó que en la reunión con el ministro se habló de la posibilidad de buscar otro terreno ya que en caso el estudio indique que se tiene que construir en otro lugar, se habría perdido un año. Por esa razón consideraron pertinente que desde ahora se busca un nuevo terreno para el nosocomio.

Proyecto vía obras por impuesto

En ese sentido se le ha sugerido al ministro,indicó Torres, juntarse entre el GORE, el Ministerio de Salud y la Universidad Nacional Jorge Basadre, para que en el terreno cedido a la casa de estudios en la Zofratacna, se elabore un perfil, el expediente técnico y construya un hospital universitario.

“La obra se ejecutaría vía obras por impuesto, se mataría varios pájaros de un tiro, primero: se fortalecerá la formación de médicos, enfermeras y otros; segundo: se brindaría un servicio de calidad a la población; y tercero: ese enclave se convertirá en un cluster médico”, destacó.

Tacna necesita dos hospitales

El gobernador señaló que Tacna muy bien podría atender la oferta de dos hospitales dado su rápido crecimiento y su ubicación estratégica al colindar con el norte de Chile y Bolivia, en caso se pueda continuar la obra en el edificio de siete plantas ubicado al lado del antiguo Hipólito Unanue.

Para tratar ahondar más en el tema la autoridad regional viajará el martes para reunirse con el ministro de salud, acompañado del rector de la casa superior de estudios Javier Lozano Marreros.