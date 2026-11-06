Con la ilusión de dar el siguiente paso en su formación académica, 14 estudiantes de quinto de secundaria usuarios del programa Juntos participaron en una jornada educativa que les permitió experimentar, por un día, la vida universitaria en la Universidad Nacional de Moquegua (UNAM). La actividad incluyó un simulacro de examen de admisión, charlas vocacionales y una visita guiada por diversos laboratorios de la casa superior de estudios.

La directora ejecutiva del programa Juntos, Never Miranda Aburto, destacó la importancia de generar espacios que permitan a los jóvenes visualizar nuevas oportunidades de desarrollo. “Cuando les acercamos experiencias como esta, la educación superior deja de ser una posibilidad distante y se convierte en una alternativa concreta”, señaló.

CONOCIMIENTO

Asimismo, los estudiantes participaron en charlas informativas sobre las carreras de Derecho, Contabilidad, Gestión Pública y Desarrollo Social. Posteriormente, recorrieron los laboratorios de Ingeniería de Minas, Ingeniería Agroindustrial, Anatomía Humana y Microbiología, donde pudieron observar los equipos, instalaciones y procesos que forman parte de la formación profesional universitaria.

Para la mayoría de los participantes, esta representó su primera visita a una universidad y una oportunidad valiosa para conocer las alternativas académicas a las que pueden acceder una vez concluyan sus estudios secundarios.

La actividad contó con la participación del director de Admisión de la UNAM, Salomón Rey Ramos Rivera; el jefe de la Unidad Territorial Moquegua del programa Juntos, Jaime Luis Mendoza Huayta; así como representantes de las distintas escuelas profesionales y personal universitario, quienes orientaron a los estudiantes durante toda la jornada.