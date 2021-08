El presidente de la Asociación Junta de Usuarios (AJU) Zotac, Isaac Chili Quispe, señaló que después de una semana de gobierno del presidente Pedro Castillo Terrones, no se ve un avance, especialmente en el tema económico porque dice que el dólar sigue a precio alto.

Refirió que en la conferencia que dieron el Premier Guido Bellido Ugarte y el ministro de Economía, Pedro Francke, no anunciaron acuerdos contundentes al respecto, por lo que duda que el dólar baje de precio.

Sostiene que cambiaron de discurso

El dirigente criticó que en campaña presidencial Castillo hablaba diferente sobre los precios, pero dice que el miércoles contestaron que todo eso se maneja por libre mercado.

“Pienso que estamos igual o peor con la suba del dólar, el banco nos envía cotización alta, hay especulación de los cambistas, el combustible también sube... no nos está yendo bien con este gobierno, algunos esperaban cambios buenos”, recriminó.

Pide que el presidente se manifieste

Por eso espera que el mismo Jefe de Estado se pronuncie, de que tome decisiones prontas no solo con palabras sino con hechos que repercutan a nivel social y económico.

Dijo que preocupa bastante que el dólar esté S/ 4 porque muchos clientes no quieren comprar esperando que este baje. “Estábamos esperanzados en este gobierno y no se ve el cambio, quizá solo por esta una semana, pero no aguantamos ni un día más con este dólar y con el combustible, el pueblo quiere que baje los precios, pero no vemos eso sino lo contrario”, reclamó.