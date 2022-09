La candidata a la alcaldía del distrito de Calana en Tacna, por la organización política Siempre Tacna, Estela Gamero López, dio a conocer su plan de gobierno y a su equipo de regidores con las cuales busca la preferencia de los electores este 2 de octubre.

Presentó a Delvi Eriquita, Elena Peralta, Luis Franco, Luzmila Acero y Rolando Cáceres, de quienes destacó que todos salvo uno son jóvenes y que jamás han participado en política.

Acompañamiento a agricultores

Resaltó que Calana es netamente agrícola y en ese sentido se construirá la casa del agricultor donde se brindará capacitación y guardará herramientas para los cultivos y la producción pecuaria.

Añadió que se asfaltarán las vías para sacar los productos al mercado y se fortalecerá la seguridad ciudadana a través del trabajo en conjunto del trinomio municipio, Policía y población.

Experiencia personal con el agro

La presentación se efectuó en el sector de Santa Rita. Estela Gamero es investigadora cultural, profesional y docente con el grado de doctora, cuando heredó la chacra de sus padres le pasó la factura la inexperiencia en el campo, es por eso que recalca que es importante la orientación a los agricultores para no tener que aprender con los años sino mediante la capacitación técnica.

“Tuve que empezar de cero, al primer año sembré papa, me presté un dinero porque una maestra no gana mucho, pero vino un huaico y se llevó todo, al siguiente año me fue bien. Después sembré cebolla, pero el precio cayó a 20 y 10 céntimos, es por eso que es importante la planificación, el estudio de mercado y el asesoramiento en el campo”, explicó la postulante.