El exregidor de la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT) Juan Llanqui Ticona afirmó que el alcalde Pascual Güisa y sus funcionarios estarían encubriendo irregularidades cometidas durante la gestión de Julio Medina y anteriores administraciones como la venta directa de terrenos, la entrega de puestos en el biomercado y la indefensión por parte de los procuradores de terrenos que son de la comuna.

“En ese informe de los 100 días no ha dicho al 100% los casos de la exgestión, hay terrenos vendidos en forma directa, he pedido a la Superintendencia de Bienes Nacionales y al procurador general del Estado que se haga la recuperación, en el caso del biomercado no ha mencionado en qué estado está, han pasado dos años y no han podido hacer el plano arquitectónico”, se quejó.

Exregidor advierte denuncia

Manifestó que las autoridades de la Municipalidad Provincial de Tacna estarían cometiendo encubrimiento real por lo que serían denunciados penalmente en las próximas semanas.

Finalmente cuestionó que se haya hecho el informe de los 100 días en el salón consistorial de la MPT y no en el Paseo Cívico y que se haya trasladado a “portátiles” de personas, incluso a dirigentes que se encuentran denunciadas.