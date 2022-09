¿De dónde viene Fabiola Rojas?

Fabiola Rojas es tacneña, he nacido aquí en Tacna, he estudiado mi primaria y secundaria en el colegio Corazón de María, mi vida profesional la hice en la Universidad Privada de Tacna en derecho y ciencias políticas. ¿Qué la animó a postular a alcaldesa?

Este proyecto lo tengo desde los 18 años, en ese tiempo era presidenta de un círculo de estudios en la UPT en el cual me invitaron como líder en un partido político que era “la velita”, por lo cual me di cuenta que a través de la política podemos ayudar y hacer el verdadero cambio para Tacna, esa fue una lucha constante desde los 18 años y cada cuatro años participé en estas campañas.

¿Tiene experiencia en algún cargo público?

En la actualidad soy presidenta de la Asociación Corazón Azul que es de padres de niños de condición autista, tengo experiencia en administración y gestión pública, la asociación la cree debido a que mi hijo de siete años es de condición autista, mi objetivo era sensibilizar a la sociedad, que sea más empática y conozca el tema de la condición autista, me di cuenta que habían cientos de familias.

¿Cuáles considera que son los principales de Tacna?

Creo que muchas autoridades que han pasado en diversas gestiones no se han abocado a los problemas inmediatos de la población como la inseguridad, temas de comercio, transporte, salud, son muy importantes, el tema de la limpieza, residuos sólidos, entonces creo que para nosotros los que vivimos aquí en Tacna sintamos el verdadero cambio en nuestra ciudad tenemos que empezar desde ahí.

¿Qué es lo que haría usted desde el municipio?

En seguridad nosotros estamos proponiendo la implementación de cámaras con reconocimiento facial ya que nos encontramos con pocas cámaras y algunas están obsoletas, también respetando la normativa aprobada en agosto, la ley de serenazgo municipal, hacer que todos estén capacitados y tengan la implementación requerida como vehículos, motos y bicicletas, para cuidar el ambiente, para garantizar que cumplan su función al 100%.

Hay muchas quejas sobre el estado de las vías

Lo que nosotros estamos planteando es un mantenimiento constante, existen zonas muy olvidadas como La Natividad, las pistas están recontra malogradas, descuidadas y abandonadas, también la avenida Industrial, Leoncio Prado, dónde recién se están haciendo los mejoramientos pero no al 100%, también tenemos vías en el centro en mal estado y siendo cercado, entonces definitivamente ocupando un cargo municipal nosotros apostamos por mejorar el ornato para verla limpia y ordenada porque para el tema del transporte es importante.

En cuanto a vivienda hay problemas en el Promuvi

Es lamentable que se cree un programa de vivienda sin los servicios básicos porque no se les da las condiciones para vivir, sí bien es cierto necesitamos apoyar a la población pero también hay que darles servicios básicos, las personas no son animales, esto es lo que ha fallado en estos programas, porque los obligan a vivir, de acuerdo al reglamento de promuvi tienen que estar con una posesión consolidada entonces muchos profesionales siguen viviedo alquilados o con sus padres y no cuentan con una vivienda digna.

Estamos a menos de 20 días ¿qué le diría a la población?

Seamos conscientes antes de votar, creo que ya hemos pasado mucho cómo para volvernos a equivocar, necesitamos una autoridad con los conocimientos y la capacidad, tenemos que tener una autoridad que realmente este a la altura y que pueda gestionar los proyectos, en la municipalidad tenemos una biblioteca de proyectos pero de qué sirve si no los ejecutamos, solo le pido a la población que tenga conciencia y esté 2 de octubre apueste por una mujer.