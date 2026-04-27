Un importante operativo policial ejecutado la noche del viernes 25 de abril permitió la captura de seis presuntos integrantes de las bandas criminales “Los Hijos de Dios” y “El Hampa de los Piratas”, facciones que serían parte de la organización criminal internacional Tren de Aragua.

Golpe policial

El operativo fue encabezado por el jefe de la Región Policial de Ica, General PNP. Carlos Raúl Roque Palomino, quien confirmó que los detenidos estarían implicados en el asesinato de dos ciudadanos ocurrido el pasado 23 de abril en la zona de La Tierra Prometida (Ica).

Los intervenidos fueron identificados como Anderson Rodney Romero Serrano, Felipe Manuel Sivira Veliz, Andru Alexander Arenas Rodríguez (32), Leones Jesús Rodríguez Moran (24), Romer José Rodríguez Brito (29) y Roxydelis Scarlet Guevara Ascanio (20), todos investigados por el presunto delito de homicidio calificado por proyectil de arma de fuego en la modalidad de sicariato. La Policía continúa con las diligencias para establecer el grado de participación de cada uno dentro de la estructura criminal.

Las capturas se realizaron en inmuebles situados en la calle Paita N.° 339, en la urbanización San Ildefonso, en el distrito de La Tinguiña, así como en la urbanización El Guayabo, en San Joaquín. En estos puntos, los agentes hallaron elementos que vincularían directamente a los sospechosos con el crimen investigado, además de vehículos presuntamente utilizados durante la ejecución del ataque y en la fuga posterior.

Entre las unidades incautadas figuran una motocicleta marca Bera de color azul, dos mototaxis rojas marca Bajaj y una motocicleta roja desmantelada. Según la Policía, estos vehículos habrían sido usados para trasladar al sicario y facilitar la huida tras el doble asesinato. La motocicleta roja incluso fue encontrada seccionada en un inmueble, lo que evidenciaría un intento por eliminar pruebas.

El crimen que desencadenó esta operación ocurrió alrededor de las 11 de la mañana del 23 de abril, cuando sicarios a bordo de una motocicleta llegaron hasta el sector de La Tierra Prometida y dispararon contra dos hombres, quienes murieron en el lugar. Las víctimas fueron halladas tendidas boca abajo y presentaban múltiples impactos de bala.

Las víctimas fueron identificadas como José Jesús García Siguas, de 37 años, natural del distrito de Subtanjalla, y Juan Bacilio Falconi García, de 50 años, natural de Huaytará. Ambos habrían sido atacados de manera directa por un gatillero que luego escapó con apoyo logístico de otros miembros de la organización, según la hipótesis policial.

Durante la intervención no se hallaron armas de fuego, pero sí prendas de vestir, zapatillas y un gorro naranja que, de acuerdo con los registros en video recopilados por los investigadores, habrían sido utilizados por el autor material del crimen. Estas evidencias serán claves para sustentar la vinculación de los detenidos con el doble homicidio y reforzar la investigación fiscal.

El general Carlos Raúl Roque Palomino destacó que la rápida captura fue posible gracias a un trabajo reservado de inteligencia desarrollado por unidades especializadas. Asimismo, indicó que se vienen realizando coordinaciones internacionales, incluso a través de Interpol, para determinar si los detenidos registran antecedentes o requisitorias en otros países, dada su presunta conexión con estructuras delictivas transnacionales.

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